Firma AMLO el Acuerdo Nacional por la Igualdad entre Mujeres y Hombres

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó este jueves el Acuerdo Nacional por la Igualdad entre Hombres y Mujeres que tiene como objetivo garantizar derechos los fundamentales, calidad de vida, seguridad y paz para este sector.

Acompañado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann, el mandatario aseguró que en su administración no habrá discriminación ni desigualdad hacia las mujeres y "no habrá machismo".

El acuerdo tiene seis objetivos, 37 estrategias y 273 acciones que "benefician el avance de los derechos de las mujeres, de calidad de vida, seguridad y la paz que debe desarrollarse en todo su ciclo de vida", detalló Gasman Zylbermann durante la conferencia matutina.

Los objetivos son:

Trabajar para que las mujeres y niñas más pobres y discriminadas sean el centro de la Cuarta Transformación Más trabajo formal, con mejores condiciones y derechos para este sector mayor bienestar de vida, educación, respeto, no violencia, paz y seguridad Garantizar que las familias y centros de trabajo compartan trabajos de cuidado para que las mujeres tengan tiempo propio Procurar una mejor atención a la salud de las mujeres a lo largo de su vida Trabajar en una nueva cultura basada en valores y principios de gobierno, igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y niñas.

Los ejes del programa se dieron luego de la realización de 32 foros en las entidades federativas en los que se escucharon las necesidades, inquietudes y prioridades de las mujeres.

"Este acuerdo nace de los principios del plan nacional de desarrollo y es prueba de una nueva forma de hacer política que no solo mira a las personas sino que construye con ellas. En esta ocasión lo ha hecho con las mujeres, quienes han sido discriminadas y han enfrentado las mayor desigualdad", destacó, la titular de Inmujeres.

Sánchez Cordero reconoció que si bien se tenía conocimiento de los aspectos que debía tener el acuerdo, a través de los foros se logró detectar problemáticas que no se tenían claras y que coadyuvaron a integrar un panorama completo.

El jefe del Ejecutivo celebró la firma del acuerdo, reconoció la lucha de las mujeres para conquistar sus derechos y garantizó la no discriminación, la igualdad y los derechos de las mujeres durante su administración.

"La libertad no se implora, se conquista. Hay un movimiento desde hace mucho tiempo en nuestro país que ha venido avanzando ,ganando espacios y si no hay una actitud machista de parte de las autoridades, pues ese movimiento crece y crece cada vez más.

"A nosotros nos corresponde decirles que no hay discriminación, no vamos a apostar por la desigualdad, vamos a garantizar derechos como están establecidos en las leyes, en la Constitución y no habrá machismo", señaló.

López Obrador se comprometió a mantener igualdad en los puestos de primer nivel y en donde se pueda, para que existan más espacios para mujeres. Toda vez que adelantó que mañana enviará la terna para definir el nuevo ministro de la corte, en la que propondrá a tres mujeres.

