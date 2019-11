55% de la violencia contra las mujeres en los hogares es ejercida por sus parejas

El Consejo Ciudadano de la CDMX pidió a los padres fortalecer los valores familiares para erradicar la violencia contra las mujeres.

Por lo anterior y debido al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el organismo inició una campaña para sensibilizar a la población sobre la violencia que afecta a la mujer en su primer círculo de confianza, es decir, la familia.

A través de volantes y de una campaña digital, el Consejo Ciudadano pide a los padres de familia no desestimar las quejas de las niñas cuando señalan que un familiar los agrade, también la campaña sensibiliza a los hombres para que no agredan sexualmente a las mujeres: “Si ella dice que no, #YoRespeto”.

Al día 201, mujeres son violentadas en la CDMX Esta unidad cuenta con seis patrullas de color blanco y morado las cuales servirán para que se atiendan los casos de presunto abuso policial

Lo anterior porque de enero al 20 de noviembre de este año, la línea de seguridad del Consejo Ciudadano ha recibido 52 mil llamadas de mujeres, de éstas, 297 han servido para denunciar violencia familiar.

Salvador Guerrero Chiprés, presidente del consejo, informó que el 95% de las llamadas que denuncian violencia refieren que los eventos reportados sucedieron en la vivienda.

“La denuncia es indispensable para terminar con la impunidad frente al abuso y los atentados graves a la integridad física y psicoemocional de las mujeres”, comentó.

Cónyuge y concubino, principales agresores

En los reportes de violencia familiar se identifica como principal agresor al cónyuge con un 30%, seguido del concubino con 25%; en tanto, la ex pareja ejerce el 13% de las agresiones, el padre o la madre el 10%, el hijo el 9% y el novio el 3%.

“Conocer y reconocer las causas de la violencia contra las mujeres es un paso fundamental en la erradicación de este delito. El entorno familiar debe cambiar, las mujeres tienen que sentirse seguras desde su casa por lo que es necesario que como ciudadanos responsables impulsemos acciones positivas y una reeducación basada en valores”, afirmó Guerrero Chiprés.

Los datos del Consejo Ciudadano coinciden con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares levantada en 2016, donde se identificó que el 67% de los casos de violencia ocurrió en la casa de la víctima.

El estudio realizado por el Inegi reveló que 66% de las mujeres mexicanas de 15 años y más han sido víctimas de violencia o han padecido, al menos, un incidente de violencia en cualquier ámbito y momento de su vida.

Sin embargo, el 78% de las mujeres que sufrieron violencia no solicitó apoyo y no presentó una denuncia. El argumento que dieron la mayor parte de estas mujeres (28.8%) fue porque consideraron que se trataba de algo “sin importancia”.

“Las mujeres tienen que empoderarse para esto el Consejo Ciudadano es su aliado. Estamos comprometidos para contribuir a que las mujeres tengan acceso a la justicia y lleven una vida libre de violencia”, subrayó Salvador Guerrero.

Lo más visto en Publimetro TV: