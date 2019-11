Cárteles mexicanos se expanden a la Unión Europea

Durante los últimos tres años, los cárteles mexicanos han expandido sus negocios de tráfico de cocaína y metanfetaminas en un lugar donde eran actores aislados: la Unión Europea.

Así lo señala un informe de Europol y el observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) publicado este martes, que fue elaborado con información de inteligencia y un seguimiento de la producción y tráfico de armas tanto dentro como fuera del bloque europeo.

Detalla que los grupos criminales mexicanos han incrementado su presencia en dicho territorio y utiliza varios países como zonas de tránsito de droga a Oceanía y Asia.

"Se cree que los grupos de crimen organizado que anteriormente solo estaban marginalmente involucrados en la UE, como los carteles mexicanos, intensificaron su cooperación con otros grupos criminales para orquestar el tráfico de cocaína a la UE", apunta el documento.

Históricamente, bandas de la mafia italiana como la Ndrangheta y cárteles colombianos habían dominado el mercado de la cocaína; sin embargo, con la captura de numerosos criminales italianos la fragmentación del negocio en Colombia ¡, habrían dado paso a la actuación de nuevos actores.

Además, señala el informe, ciudadanos mexicanos han sido detenidos en Bélgica y Países Bajos en este año durante operativos para desmantelar tres laboratorios de producción de cristal.

Los laboratorios desmantelados en febrero, mayo y junio, se caracterizaron por usar BML (benzol, methyl keton) y ácido tartárico con el fin de producir una droga mucho más potente.

El cannabis ocupa el mercado más grande en Europa, con un valor de al menos 12 mil 800 millones de dólares en 2017, seguido de la cocaína, con un valor mínimo de 10 mil millones de dólares para este año.

