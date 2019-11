Crecimiento en 2019 no era importante; se sentaron bases: Slim

El empresario Carlos Slim Helú aseguró que el crecimiento económico en México no era importante en el año 2019 porque se sentaron las bases de unas finanzas públicas sanas que darán resultados positivos en un futuro.

AMLO y empresarios presentan 147 proyectos del Plan de Infraestructura El PNI incluye al menos mil 600 proyectos, de los cuales 147 se pretenden ejecutar a lo largo del sexenio de López Obrador.

“No creció este año, pero como yo dije no era importante que creciera o no, ya sabíamos que no iba a haber crecimiento. Se sentaron las bases con buenas finanzas públicas, mucha disciplina por parte del sector público, no subió la deuda, no hay déficit fiscal, la inflación bajó, entonces están sentadas las bases y eso creó una gran confianza para la inversión financiera”, dijo al ser entrevistado en Palacio Nacional al término de la presentación del Plan Nacional de Infraestructura (PNI).

Indicó que el PNI será un detonador de mayores inversiones, más desarrollo, empleos e ingresos.

“Ya no era importante pensar en que se crecía o no se crecía sino que se sentaran las bases de finanzas públicas sanas como señaló el presidente que bajara la inflación y como también señaló él hay una confianza en la inversión financiera”, acotó.

Unidad, para crecimiento económico

El empresario mexicano coincidió en la unidad a la que llamó el presidente López Obrador: “Dijo unidad, unidos en México necesitamos el sector privado, el sector empresarial, la inversión privada, la inversión pública y la sociedad, juntos en un proyecto ambicioso que va a ser muy importante para el crecimiento, pero no solo del año que entra sino todo”.

Y agregó: “lo trascendente no era que si este año crecíamos 0.5 0.4 o 0.8% sino que se sentaran las bases para lo que hoy se plantea gracias al trabajo del Consejo Coordinador Empresarial y el sector privado junto con el gobierno”.

Además, consideró que el PNI, que empezará en una primera etapa con 147 proyectos, ‘debe ser una política casi de Estado’ porque no sólo tendrá beneficios en 2020, aunque destacó que lo más importante es que este año concluye con la firma del acuerdo entre sector empresarial y gobierno.

“Yo diría que lo positivo es lo que viene”, dijo Slim Helú al confiar en que el crecimiento económico en México se dará con inversión general privada y pública.

