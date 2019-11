Discutir sobre estancamiento económico me parece ocioso: Lomelí

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelí, consideró que es ocioso discutir sobre el estancamiento económico en México, como recién reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por lo que descartó que fuera algo importante.

Crecimiento en 2019 no era importante; se sentaron bases: Slim Destacó que en el primer año de AMLO no subió la deuda, la inflación bajó y se crearon finanzas públicas sanas que darán pronto resultados.

“Ya lo hemos insistido, yo decía que discutir eso me parece ocioso, no creo que sea importante esto (la recesión técnica y el estancamiento) lo importante es eso, no cambia la economía de los mexicanos si creces un poquito o bajas un poquito lo importante es lo que viene”, dijo al ser entrevistado al término de la presentación del Plan Nacional de Infraestructura (PNI) en Palacio Nacional.

Explicó que el PNI es un anuncio ‘ambicioso’ que cuenta con todas las bases para lograr los 147 proyectos de la primera etapa que fueron presentados junto al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Las Secretarías están muy dispuestas, todas ellas han aportado sus proyectos, hemos visto -como ya se comentó- que hay capacidad de financiamiento, entonces, todo está alineado para que empecemos un proceso muy diferente”, enfatizó.

T-MEC contribuirá

Salazar Lomelí confió en que el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) pronto será ratificado y contribuirá en la economía del país.

“Este asunto de inversión más el T-MEC creo sientan las bases de poder crecer al menos ese 2% que está en el presupuesto el año que entra y nosotros estimamos que podemos tomar otro tipo de orientación en la economía mexicana, tenemos toda las bases para hacerlo”, aseguró.

Además, dijo esperar que el PN se mantenga en el tiempo porque es un mecanismo que ya está planteado.

“Hay una cantidad enorme de necesidades en México y muchas veces se han atorado, unas veces por falta de permisos otras por falta de derechos de vía, otras veces por falta de dinero y otras veces por burocracia”, dijo.

Y agregó: “Entonces, el hecho que tengamos un mecanismo, un mecanismo que constantemente se le informa al presidente, se le da instrucciones a las áreas del gobierno de arreglar la problemática de cada proyecto y el sector privado analiza la ingeniería, la factibilidad financiera y presenta las alternativas, yo creo que es algo que ojalá se pueda continuar en el tiempo”.

Lo más visto en Publimetro TV: