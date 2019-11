Trump designará a los cárteles mexicanos como 'organizaciones terroristas'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este martes que designará a los carteles mexicanos de la droga como "terroristas" por su papel en el tráfico de drogas y personas.

"Serán designados … He estado trabajando en eso durante los últimos 90 días. Sabes, la designación no es tan fácil, tienes que pasar por un proceso, y estamos bien en ese proceso ", dijo Trump en una entrevista con el periodista conservador Bill O'Reilly, en una entrevista que se transmitió este martes en su sitio web No Spin News.

NEW: President @realDonaldTrump tells @BillOReilly he has begun the process of designating Mexican drug cartels as Foreign Terrorist Organizations.

https://t.co/rzgUgoZ3OHhttps://t.co/rzgUgoZ3OH — No Spin News (@NoSpinNews) November 26, 2019

El ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dijo el lunes que no esperaba que Estados Unidos hiciera tal movimiento.

¿Qué se necesita para que Estados Unidos reconozca a los cárteles como terroristas?

Antes de hacer la declaración, el Departamento de Estado está obligado a demostrar que la entidad en cuestión realiza "actividades terroristas", "terrorismo", o tiene la capacidad y la intención de participar en tales actividades.

La actividad terrorista, tal como se define en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, se centra específicamente en muchos tipos de actividades violentas o esfuerzos de apoyo al terrorismo que podrían afectar los intereses de seguridad de Estados Unidos.

Al designar a una entidad organización terrorista extranjera, Estados Unidos busca limitar los intereses financieros, inmobiliarios y de viajes del grupo.

Para ser designado, el presunto grupo terrorista debe:

ser una organización extranjera,

participar o mantener la capacidad y la intención de participar en el terrorismo, y

amenazar la seguridad de los ciudadanos de los Estados Unidos o la defensa nacional, las relaciones exteriores o los intereses económicos de los Estados Unidos.

Grupos actualmente reconocidos como terroristas por EU

al-Qa'ida (Al-Qaeda, y sus derivados regionales)

Movimiento Islámico de Uzbekistán

Estado Islámico (y sus derivados regionales)

Al Qaeda en el Magreb Islámico

Ejército de Liberación Nacional de Colombia

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC

Ejército del Islam (Palestina)

Hamás (Palestina)

Frente de Liberación de Palestina

Aum Shinrikyo (Japón)

Boko Haram (Nigeria)

Sendero Luminoso (Perú)

Patria Vasca y Libertad (ETA) (España)

Nuevo Ejército Republicano Irlandés (Reino Unido)

En Publimetro TV

Conductores detienen el tránsito en Calzada de Tlalpan para pelear por choque