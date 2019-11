Trump perdona a pavos de Acción de Gracias y bromea con el 'Impeachment'

La mañana de este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otorgó el tradicional perdón a un pavo, como parte de las celebraciones del Día de Acción de Gracias.

Aunque la tradición marca perdonar a uno de los dos pavos que son presentados en la Casa Blanca, Trump perdonó a ambas aves, como ya se ha realizado desde la administración de Barack Obama.

Trump también se ciñó a la tradición de ofrecer un breve discurso, en el que se incluyen algunas bromas sobre el panorama político actual de Estados Unidos. El perdón a "Butter" y "Bread" inició con la broma de que ambos habían sido citados a comparecer ante el Congreso, con motivo del proceso de impeachment (juicio político) que se desarrolla contra Trump en Washington D.C.

Trump también 'jugueteó' con Turquía

"Afortunadamente, la familia Jackson ha criado especialmente a "Bread" y "Butter" para quedarse callados bajo cualquier condición, lo cual será muy importante porque ya han sido citados para aparecer en el sótano de Adam Schiff el jueves. Es verdad", bromeó el presidente en referencia a las audiencias que lleva el Presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

Trump continuó con la tradición establecida por George H.W. Bush en la década de los 90"s / Foto: AP

"Cientos de personas se han presentado. Parece que los demócratas me acusan de ser demasiado blando con los pavos (o con Turquía)", dijo Trump, utilizando el juego de significados entre el país y la especie, y en referencia al retiro de tropas estadounidenses de EU en Siria, lo que facilitó la invasión turca y el ataque a los kurdos, históricos aliados en Medio Oriente de EU.

Finalizó Trump con más chistes sobre el proceso que puede llevarle a la destitución: "Debo señalar que, a diferencia de los testigos anteriores, Bread y Butter sí nos conocemos. Es muy inusual. Espero que este perdón sea muy popular entre los medios, después de todo, los pavos están estrechamente relacionados con los buitres", concluyó, no sin antes decir: "No sé si me gustó ese chiste, pero hay un poco de verdad en eso".

