WhatsApp deja de funcionar en estos dispositivos a finales de año

No te sorprendas si de repente en medio de la celebración de fin de año llegas a notar que no te funciona la aplicación WhatsApp pues lo más probable sea que ya tu teléfono no es compatible con la mensajería instantánea.

Así lo ha notificado la compañía que recientemente publicó un listado de los modelos que antes del 31 de diciembre del 2019 dejarán de funcionar con la aplicación WhatsApp. Entre los equipos que recibirán esta sentencia a muerte destacan los teléfonos Android que cuentan con el sistema operativo 4.0.3 (más conocido como Ice Cream Sandwich) y los iPhone que tengan iOS 9 o anterior a ese, según reseñó El Comercio de Perú.

WhatsApp que se ha convertido en la principal herramienta de mensajería instantánea en el mundo te permite enviar mensajes, hacer llamadas y videollamadas con solo tener instalada la app en tu móvil y contar con acceso a Internet. Sin embargo, ante cada actualización de nuevas funciones, algunos aparatos se quedan sin soporte.

Para prepararte con antelación a esta mala noticia, te sugerimos chequear tu sistema operativo ingresando a “ajustes o configuración” y una vez adentro buscar la sección “Acerca del teléfono”, donde podrás leer la versión de tu teléfono.

Otros cambios que incorpora WhatsApp

La aplicación anunció una serie de incorporaciones que harán antes de que finalice el año, como son los 230 nuevos emojis que se incluirán al repertorio de más de 2 mil que actualmente existen.

Entre las novedades, podremos encontrar un mototaxi, personas con discapacidad y parejas de dos hombres o dos mujeres tomadas de la mano. Asimismo, en la categoría de alimentos, tendremos el ajo, cebolla, wafles, mantequilla, ostra, una caja de jugo, un cubo de hiel y el mate argentino.

También amplían la lista de animales con el perezoso, la nutria, el orangután, el zorrillo y el flamenco. Finalmente, entre los objetos se suman un yoyo, paracaídas, máscara de buceo, chaleco de seguridad y una bandita adhesiva para representar una herida leve.