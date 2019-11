¡Atenta! Anticonceptivos orales inciden en obesidad en mujeres

El uso continuado por dos años de anticonceptivos orales tiene una clara incidencia en el desarrollo de la obesidad en mujeres, según lo ha determinado un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Navarra y difundido por La Vanguardia.

Los anticonceptivos orales son el principal método que utilizan las mujeres, recetadas por sus médicos ginecólogos, para evitar un embarazo no deseado. No obstante existen otros mecanismos, como la inyección mensual, los dispositivos intrauterinos, el muy conocido método del ritmo, entre otros.

Alfredo Gea, investigador principal del trabajo y miembro del departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra, explica que a partir de estos resultados, debe tomarse con cautela el tratamiento a través de anticonceptivos orales y además se le debe informar a la mujer para que pueda tener autonomía en la decisión del uso de estos medicamentos.

La obesidad y los anticonceptivos orales

Este estudio se realizó durante ocho años en 4.920 mujeres jóvenes que no tenían obesidad al momento del estudio y se les dividió en dos grupos: las que sí tomaban anticoncepción oral y las que no. Los científicos analizaron el índice de masa corporal cada dos años y el método de anticoncepción.

De esta manera, pudieron detectar que existe un 78% de probabilidad de desarrollar obesidad a partir del segundo año del uso de anticonceptivos orales; sin embargo, no exploraron la causa verdadera del aumento de peso.

El autor Álvaro San Juan Rodríguez asegura que esta incidencia es mucho mayor en mujeres que toman regularmente anticonceptivos orales y se triplica en los casos que los usan de manera continuada por más de dos años.

Es por ello que debes consultar con tu ginecólogo, en caso de que él no te lo informe, la probabilidad de aumentar de peso y que seas tú misma quien decida tomarlo bajo pleno conocimiento. Existen otros métodos de anticoncepción que no implican un aumento de peso y tú estás en todo el derecho de decidir qué mecanismo utilizar.