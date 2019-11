Descabezados, familias rotas, cuerpos en tambos y más 150 mil muertes ¿eso no es terrorismo?

Después de que este martes Donald Trump declarara su intención de calificar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas, se ha levantado una polvadera en México. Voces a favor y en contra de la intención de Trump surgieron. Desde el Gobierno, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tuiteó: "México no admitirá nunca acción alguna que signifique violación a su soberanía nacional. Actuaremos con firmeza. Ya he transmitido la postura a EU así como nuestra resolución de hacer frente a la delincuencia organizada transnacional. Respeto mutuo es la base de la cooperación". Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador se limitó a decir que no polemizará con Trump y su plan de declarar organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos: “Sólo diré que cooperación sí, intervencionismo no”. Y del mismo modo la Jefa de Gobierno capitalina cerró filas con el ejecutivo federal con este tuit:

“México no admitirá nunca acción alguna que signifique violación a su soberanía nacional” Posicionamiento claro, contundente, digno 👏🏼👏🏼👏🏼del @GobiernoMX a través de nuestro Secretario @m_ebrard frente a recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos. https://t.co/Fa0hVgSSHN — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 27, 2019

Nada es casual. Y al tema actual ya venían rondando los zopilotes o buitres, desde aquel operativo fallido en Culiacán para detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, que ahora vino a detonar más fuerte la emboscada a la familia LeBaron. La crisis entre Estados Unidos y México cada vez se profundiza más, y en Washington D. C. aprovechan cada circunstancia para exprimir más a Palacio Nacional siempre con la aprobación del T-MEC y las elecciones en 2020 de fondo.

Sin embargo, se llamen como se llamen, se califiquen como se califiquen siguen causando dolor, muerte y destrucción social, no sólo en México sino en otros países en los que llegan las pacas a través de mulas, barcos o avionetas. Según la ONU terrorismo es: "Cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones a un civil o un no combatiente cuando el propósito de dicho acto sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo". Y más allá de que lleven la bandera del independentismo como sucedió con ETA en el País Vasco o del integrismo islámico, como AL Qaeda o ISIS, ¿a quemar casinos llenos de gente, amedrentar a la población o asesinar a familias por no pagar derecho de piso, cómo le podemos llamar?

Según un informe del Servicio de Investigación del Congreso de 2018, “muchas fuentes indican” que alrededor de 150 mil homicidios intencionales desde 2006 estuvieron relacionados con el crimen organizado. Además, los cárteles mexicanos obtienen entre 19 mil millones y 29 mil millones de dólares anuales de las ventas de drogas en Estados Unidos y en la Unión Europea siguen ganando terreno según el último Informe sobre los mercados de las drogas que presenta cada tres años Europol y el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT).

En 2017 murieron asesinadas 31 mil 174 personas —la gran mayoría por arma de fuego— 6 mil 615 más que en 2016 (un incremento del 27%) y más del doble que hace solo diez años. México se situó así por primera vez en la tasa de 25 muertes por cada 100 mil habitantes, por delante del índice criminal de Colombia (24) y acercándose a la tasa brasileña (29), tradicionalmente muy superior, según los datos de consultora InSight Crime. Y si hace dos años se contabilizaba 85 personas asesinadas, en este 2019 ya llega a 95.8 casos por día de acuerdo al Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública.

POCHOGRILLANDO INFORMA: Nueva modalidad DESCUARTIZADOS A DOMICILIO EN TABASCO El terror en aumento y los del gobierno minimizan y mienten que todo está bien. pic.twitter.com/wFyLFBIAzu — GEAN CRIKET AREVALO NOH (@GeanNoh) November 27, 2019

A muchos españoles les ha marcado los 858 muertos que dejó la banda terrorista ETA durante sus casi 50 años de historia. Cada muerte paralizaba a todo un país y a sus instituciones. Pero, el temor a esta lacra que ya vivían países como Italia con las Brigadas Rojas, sin contar a la temible Camorra, o en Estados Unidos con los ataques en al World Trade Center neoyorquino, se extendieron mundialmente el 11 de septiembre de 2001 y el 11 de marzo de 2004 en Nueva York y Madrid. En total en las dos fechas se acumularon 3 mil 189 muertes que dolieron a sus paisanos, a los países pero en especialmente a sus familias. A esa cifra se puede continuar sumando las víctimas de los lobos solitarios, las muertes en Iglesias Coptas o los fallecidos en Kenia y Tanzania.

25-agosto-2011.

Un grupo de sicarios del crimen organizado ataca el Casino Royale en Monterrey, causando la muerte de 52 personas, en uno de los momentos más atroces y simbólicos de la llamada "guerra contra el narco" y de los niveles de inhumanidad a que llegaban los criminales. pic.twitter.com/dkuUGgAegG — INEHRM (@INEHRM) August 26, 2019

Es cuestión de echar números y aún así no llegaremos en un sólo país a acumular 150 mil muertes como sucede en México. Pero no sólo es contabilizar, también hay que describir sus métodos para volver a reflexionar. En diciembre de 2008 se encontraron 16 cabezas dentro de una bolsa de plástico negra junto a un centro comercial de Chilpancingo. En Tamaulipas, hay más de tres mil quinientas personas sin identificar encontradas en fosas, las más numerosas localizadas en San Fernando. En Monterrey en 2011 se incendió todo un casino repleto de gente. Allí murieron quemadas 53 personas quemadas o asfixiadas. En otro ataque al bar Caballo Blanco, de Coatzacoalcos, Veracruz, 29 fueron los muertos, y al menos 10 personas resultaron heridas. En septiembre de 2018 se hizo público el hallazgo de las cajas refrigeradas de dos tráilers con 322 cuerpos resguardados en condiciones inhumanas y degradantes, y después se localizó una fosa clandestina con 119 bolsas con restos humanos en La Primavera, Zapopan. A esto se aúnan los hallazgos de más de 207 fosas clandestinas entre el 1 de enero de 2009 al 14 de agosto de 2019, la incineración de 1581 cuerpos sin identificar. Pero estos casos no son los únicos, colgados, decapitados, descuartizados y cualquier otra acción que uno no pudiera imaginarse que fuera capaz de hacerla un ser humano acaparan portadas de los periódicos populares del país y llenan los archivos policiales sin que haya resoluciones ni la intención de solucionarlo. Ya vimos que el último cuerpo encontrado en el Periférico frente a un establecimiento mayorista se quedo en pura "anécdota" del regreso a clases en la Ciudad de México a pesar de que existían muchas dudas sobre el hallazgo. Pero quizás ni a la autoridad capitalina ni a nadie le interesaba rascar más en el asunto. Y no hay que olvidar la más reciente matanza en Chihuahua contra la familia LeBaron que terminó con un saldo de 9 muertos (tres mujeres y seis menores) de los 17 que viajan por carretera. En el lugar del asesinato, un paraje serrano entre Chihuahua y Sonora, se recogieron más de 200 cartuchos de M16 y R15. ¿Todo eso qué es?

🚨 ADVERTENCIA IMÁGENES SENSIBLES!

Se resiste pasajero al asalto y lo asesinan de manera cobarde en Ecatepec Edo. México, todos los días Mexicanos pueden las vida por asesinos protegidos por este Gobierno, no son la familia LeBarón! pero este buen hombre ya no regreso a casa 😔 pic.twitter.com/ZjiQOirDTQ — 𝕭𝖆𝖗ó𝖓 𝕸ü𝖓𝖈𝖍𝖆𝖚𝖘𝖊𝖓 (@cortes_ns) November 26, 2019

Al final sólo se convierten en números, en familias que lloran a sus familiares y de vez en cuando va un funcionario público a darles el pésame y ahí queda.Pero si fuera poco el dolor de perder a un familiar, aún se agrava la situación cuando, por el hecho que fuere, deben recoger los restos en pedazos, calcinados o simplemente sólo con un registro de desaparición. Y éstos sólo son los casos de primer nivel en México porque hay que sumar a todos ésos que transportan la droga en sus cuerpos y pierden la vida en aviones, la distribuyen en Estados Unidos o Europa, por necesidad o porque se les hace una forma fácil de ganar dinero, y todos aquellos que se enganchan y llevan a sus familias a la ruina e incluso a la muerte.

¿Qué hay detrás de todo esto para que ningún Gobierno en México quiera detener esta carnicería anteponiendo la soberanía nacional frente a la colaboración efectiva con Estados Unidos?

En Monterrey; Cartel del Noreste de los Zetas dejan a descuartizados de los Zetas y prácticamente dicen que ellos no extorsionan https://t.co/0aFcukbV1I pic.twitter.com/IC7gViCkWB — Blog del Narco Oficial (@blogdelnarcomx) November 19, 2019

#SanLuisPotosí Tres cadáveres fueron localizados durante la madrugada de este sábado en el municipio de Villa de Reyes, San Luis Potosí. Todos ellos estaban descuartizados. Fuente:https://t.co/3wadUEnzbi pic.twitter.com/et4hsqzdrW — CÓDIGO NEGRO MX (@codigo_negro) November 23, 2019

Los jóvenes encontrados descuartizados en una fosa clandestina en #Cdvictoria se dedicaban a la venta del cristal para el CDN, se presume que fueron levantados por integrantes de los ZVE.. la femenina solo era consumidora pero lo que la mato fue su amistad con ellos. pic.twitter.com/X4qOLzLfAD — Tamaulipas Código Rojo (@TamaulipasCRojo) August 30, 2019

TORTURADOS, AMARRADOS, EJECUTADOS, EMBOLSADOS…

Así fueron abandonados LOS RESTOS de DOS hombres en este camino de la @AlcaldiaAO

Estaban afuera de una bodega de la alcaldía

AYER dejaron DOS DESCUARTIZADOS en @TuAlcaldiaGAM con un NARCOMENSAJE@SSP_CDMX y @PGJDF_CDMX investigan pic.twitter.com/bR8F0EExxQ — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 5, 2019

México: hallaron bolsas con los cuerpos descuartizados de 7 personas y suspendieron las clases en Guerrero https://t.co/KnWyZxDtgT pic.twitter.com/W4TfHowyQl — Infobae América (@InfobaeAmerica) January 31, 2018

Venganza narco: tres hombres aparecieron colgados de un puente en una carretera mexicanahttps://t.co/jqNQIulJSY pic.twitter.com/wGzkTvui1m — Infobae América (@InfobaeAmerica) December 13, 2017

#Tamaulipas Junto con los cuerpos colgados en Nuevo Laredo dejaron mensajes para el Blog del Narco y Al Rojo Vivo pic.twitter.com/nXdPW42 — OnLine Tamaulipas (@OnLineTamps) September 13, 2011

#ESTADOS Narco usa avioneta, colgados y decapitados para mandar mensajes en Michoacán https://t.co/Lp6uwncgk9 pic.twitter.com/1mZEpug3Aa — La Silla Rota (@lasillarota) August 16, 2019