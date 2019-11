Greta Thunberg rumbo a la COP25; llega a Lisboa próxima semana

La joven activista medioambiental Greta Thunberg está al noroeste del archipiélago portugués de Azores y a mil 140 millas náuticas (unos dos mil 100 kilómetros) de Lisboa, donde se espera que desembarque la próxima semana para poner rumbo a Madrid y asistir a la cumbre del clima que arranca el lunes.

Day 15. 1140 nm to Lisbon. Northwest of the Azores. Listening to audio books, playing Yatzy, babysitting and listening in on endless weather discussions… @_NikkiHenderson @Sailing_LaVaga @elayna__c pic.twitter.com/OmU47KAFRA

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 27, 2019