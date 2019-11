No hay el crecimiento que quisiéramos, pero hay mejor distribución: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no hay el crecimiento económico esperado en México, pero hay mejor distribución, esto, luego de ser cuestionado sobre el reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el cual generó un debate sobre si el país se encuentra en recesión técnica al haber sumado tres trimestres con variaciones negativas.

“Tenemos otros indicadores por eso consideramos que no hay el crecientito que quisiéramos, pero hay mejor distribución, hay bienestar”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En general, el mandatario consideró que la economía en México va bien porque ‘ya no es solo medir un parámetro lo que tiene que ver con crecimiento’.

“Hay que tomar en cuenta empleo, que se están generando empleos, consideramos que suficientes, es decir que haya trabajo, otro elemento importante es que están aumentando los salarios, otro elemento es que no se ha devaluado el peso, al contrario, se ha fortalecido en relación al dolor, otro elemento es que está creciendo el consumo, ¿cómo es que crece el consumo si hay recesión?”, cuestionó el mandatario.

Asimismo, argumentó que la economía va bien ‘porque se está invirtiendo más, le está llegando más apoyo a la gente ya sea por lo que hace el gobierno como el incremento en remesas; está aumentando la inversión extranjera como nunca el comercio exterior”.

Crecerá poco a poco la economía

López Obrador aseguró que con las bases que se están sentando en las finanzas públicas, incrementará poco a poco el crecimiento de la economía en México.

En tanto, recordó el compromiso de no aumentar la deuda: “no vamos a seguir endeudando el país, no va a crecer la deuda”.

Reiteró que el ex presidente Fox dejó una deuda de 1.7 billones, Felipe Calderón de 5.2 billones y su antecesor Enrique Peña Nieto, 10.2 billones. “Entonces ya no podemos seguir endeudando al país, este año más de 700 mil millones nadamas de pago de servicio de deuda aun habiendo necesidades no podemos seguir endeudando al país, este año no va a crecer la deuda en términos reales y el año que viene tampoco porque hay esta decisión”, acotó.

Por otra parte, celebró el incremento en remesas y agradeció a ‘paisanos’ por el apoyo, además de que dijo que recientemente hizo el anuncio Santander de que no cobrará comisiones en sus sucursales de Estados Unidos por el envío de remesas.

En esta línea, aprovechó para informar que a partir del 9 diciembre, todos los lunes el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhibirá el quién es quién en el cobro de las comisiones de las remesas.