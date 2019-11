Poco profesional relacionar muerte de joven por uso de cigarro electrónico: ProVapeo

La organización ProVapeo aseguró que es irresponsable y poco profesional relacionar la muerte de un joven en San Luis Potosí con el uso de cigarrillos electrónicos, ya que se debe concluir la autopsia para tener una conclusión definitiva; además, los fallecimientos que se han registrado en otros países han sido por el uso de sustancias tóxicas adquiridas en el mercado negro.

Reportan primera muerte en México relacionada con uso de ‘vapeador’ Este deceso ocurrió en San Luis Potosí, el paciente presentó un cuadro pulmonar severo agravado por uso de un cigarrillo electrónico.

“Mientras no se tenga la información completa, no se puede decir que eso lo causó el vapeo o un marciano o que el chico tenía otra enfermedad; hay un vacío de información tan grande que no se puede decir nada y quien diga algo con la información disponible es irresponsable”, aseguró Roberto Sussman Livosky, presidente de la organización.

El también investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Autónoma de México (UNAM), destacó que durante más de 10 años del uso de estos cigarrillos en varios países de Europa no se habían reportado muertes por vapear, ya que esta actividad se hacía con nicotina o líquidos regulados.

Por lo que advirtió que recientemente algunos vapeadores comenzaron utilizar sustancias ilícitas y peligrosas para la salud, ejemplo de ello son las muertes ocurridas en Estados Unidos, en donde 75 por ciento los pacientes informaron que utilizaron THC (tetrahidrocannabinoide).

Roberto Sussman consideró que ante este panorama las autoridades de salud mexicanas tienen que reconocer la presencia de estos dispositivos, ya que ignorarlos sería un error; pero es necesario que se establecen las regulaciones necesarias para la su venta.

“El vapeo con nicotina lleva aproximadamente 12 años y nunca produjo este tipo de enfermedades súbitas que tardan en desarrollarse dos semanas y mientras en Estados Unidos se enferman y se mueren estas personas, en el resto del mundo no sucede; nosotros, desde hace mucho tiempo estamos pudiendo que se regule”, concluyó.

