Tormentas amenazan Día de Acción de Gracias en EU

Fuertes vientos y nevadas provocaron el cierre de autopistas el martes en Colorado y Wyoming, la cancelación de clases en Nebraska, y obligaron a más de mil viajeros a pasar la noche en el aeropuerto de Denver debido a la cancelación de cientos de vuelos, ante un incremento de la demanda con motivo del feriado del Día de Acción de Gracias.

La tormenta se dirigía a Dakota del Sur, Iowa, Michigan, Minnesota y Wisconsin, mientras que un fenómeno meteorológico conocido como “ciclón bomba” comenzó a derribar árboles y tendido eléctrico con fuertes nevadas en su trayecto rumbo a California y Oregon, una sólida combinación de 1-2 de clima invernal en territorio estadounidense.

A powerful storm will shift from the Central Plains into the upper Midwest Wednesday with a swath of heavy snow and damaging to the south of the storm track. The Western U.S. is also being impacted by a powerful storm. Heavy mountain snow and strong winds will continue Wednesday. pic.twitter.com/y96pHoESsj

