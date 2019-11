Tras 8 días de protesta activa, cualquiera podría preguntarse qué está pasando en Colombia por cuanto las manifestaciones y el paro nacional continúan siendo foco de la noticia internacional y regional pues aun no se llega a un acuerdo entre el Comité Nacional del Paro (constituida principalmente por la Central Unitaria de Trabajadores, CUT) y el presidente Iván Duque.

Las protestas que iniciaron el pasado 21 de noviembre ya dejan un saldo de más de 300 heridos, 500 detenidos y cuatro muertos.

¿Por qué protestan en Colombia?

El factor que dio inicio a la crisis colombiana se ha multiplicado en los últimos días a medida que crece el descontento y la inacción por parte del Gobierno nacional ante las peticiones de los manifestantes. El Comité Nacional del Paro ha presentado 13 peticiones para cesar la paralización de actividades, entre las que destacan:

El 4 de octubre se realizó el primer llamado a paro nacional para el 21 de noviembre, que tenía como objetivo alzarse en contra de las “políticas de Duque y por la paz”, esto es, las reformas laborales, aumento de la edad de jubilación y nuevos aportes tributarios que estaba poniendo en marcha en el Ejecutivo nacional.

El 30 de octubre, comunidades indígenas se sumaron a la convocatoria a paro tras denunciar un presunto “genocidio” contra líderes sociales para intentar acallar las manifestaciones.

Otro gran motivo se agregó tras las declaraciones del senador Roy Barreras de que al menos 8 niños murieron en un bombardeo del Ejército contra organizaciones sindicales el pasado mes de agosto en el Caquetá. Aunque el ministro de Defensa, Guillermo Botero, renunció el 6 de noviembre a causa de esto, esta noticia incrementó el descontento en la población.

El aumento del desempleo al 10%, la revisión del Tratado de Libre Comercio, la disolución del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), el cumplimiento de los acuerdos por la paz en La Habana, la inseguridad y hasta la renuncia del Presidente Duque son razones que se han añadido a las demandas de los manifestantes.

¿El paro nacional cuenta con apoyo?

En la red social Twitter, algunos usuarios continúan apoyando el paro nacional mientras otros se muestran en contra de lo que consideran como una paralización de la economía, según han comentado ante la pregunta de la emisora Blu Radio Colombia.

Andrés Bodensiek sostiene: “Todo el apoyo al paro. Como sociedad debe alegrarnos que la gran mayoría de los colombianos se levante contra el desgobierno del subpresidente Duque y exija y acompañe todas las justas peticiones del comité del paro. El cambio es imparable”.

➡️ Usuarios de redes sociales denunciaron la represión hecha por el Escuadrón Movil Antidisturbios en la capital colombiana tras la masiva movilización realizada en #Colombia 🇨🇴 como parte de las jornadas de protestas del paro nacional. Ver más: https://t.co/POUjq3HqV5⤵️ pic.twitter.com/8ExnnOSkqI — Radio Habana Cuba (@RadioHabanaCuba) November 28, 2019

Otra usuaria respondió: “Apoyo y celebro la valentía de los colombianos en este paro nacional, y no soy vaga. Soy economista y trabajadora colombiana, como no puedo estar en todas las marchas, me esfuerzo mucho por contarle a la gente que el paro va contra el paquetazo. Y que no lo vamos a dejar pasar”.

Algunos en cambio han resultado afectados con las medidas de protesta, como Victor Barba Gómez, quien asegura: “No, eso no es paro, es una asonada contra los derechos de quienes producimos, es un reclutamiento de menores al terrorismo, un interés político de @PartidoFARC siendo Petro el caudillo de mostrar, NO al PARO..”.

La Plaza de Bolívar hoy se ha llenado varias veces en el #ParoNacional27N. Mañana cumpliremos una semana en paro y el país sigue adelante con las movilizaciones. La protesta se fortalece. pic.twitter.com/rWZbBBqVAA — fecode (@fecode) November 27, 2019

Destrucción y caos en Colombia sin solución a la vista

Fotos: Las protestas en Colombia por la muerte de Dilan Cruz, en imágenes https://t.co/HPpYAAAQq9 El joven de 18 años recibió el disparo de una bomba lacrimógena por parte de un policía durante las protestas pic.twitter.com/fTreyCpg7g — EL PAÍS Fotografía (@elpais_foto) November 28, 2019

Estas protestas han ocasionado enfrentamientos entre las fuerzas policíales y la población que provocaron la muerte del joven Dilan Cruz, que falleció el lunes 25 de noviembre luego de haber quedado gravemente herido de un disparo en la cabeza por parte de un miembro del ESMAD, durante las manifestaciones del 23 de noviembre, hecho que exacerbó el nivel del conflicto.

Esta violencia generalizada también ha causado severos daños a propiedades públicas como sistemas de transporte e instituciones del Estado, hechos que han sido rechazados por el actual ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Así como defiendo el derecho a la protesta pacífica, condeno enfáticamente actos de vandalismo y que no reciban una sanción debida. Destruir deliberadamente el patrimonio público que pagan los ciudadanos con su trabajo e impuestos no es aceptable! A Bogotá tenemos que cuidarla! https://t.co/j9IQZ7vRss — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) November 26, 2019

A la fecha, el presidente Duque ha convocado a conversaciones nacionales con los líderes del paro nacional y diferentes organizaciones empresariales. También anunció medidas económicas como la devolución del IVA de 19% que beneficiará a familias de bajos recursos que representan un 20% de la población, reducción del importe de salud, incentivos tributarios, entre otros.

Para el analista político colombiano, Vicente Torrijos, la crisis que se vive en Colombia es una expresión de la población ante la amenaza de que se coarten los beneficios sociales y que merme la calidad de vida.