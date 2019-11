¿Cuál es la fecha límite para recibir el aguinaldo y cómo se calcula?

Con motivo del fin de año, una duda muy común entre los trabajadores mexicanos es cuándo se tiene que hacer el pago del aguinaldo y el monto que recibirán, así como si todos tienen derecho a él o sólo quienes estén en la nómina de la empresa y quedan excluidos quienes trabajen por honorarios.

De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, la fecha límite para que un trabajador reciba su aguinaldo es el 20 de diciembre, sin importar si son empleados de base, outsourcing, eventuales, sin contrato firmado, sindicalizados, entre otros.

A partir del año laborado, las empresas tienen que entregar al menos una quincena del sueldo al trabajador; en caso de tener menos de un año, se dará la parte proporcional; en algunos casos, las empresas dan hasta dos meses de salario.

En caso que el trabajador no reciba este pago, a partir del 21 de diciembre tiene hasta un año para realizar su denuncia ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.

Aunque en primera instancia, el empleado debería conciliar con su patrón para no entrar en un proceso molesto y que a veces puede costar recursos económicos y tiempo. Si no se llega a un acuerdo, se podrá efectuar la denuncia correspondiente. Cabe resaltar que el aguinaldo no se sustituye con vales, obsequios o regalos navideños.

¿Cómo calcular el aguinaldo correspondiente a un año?

Ejemplo:

Trabajador que gana 1,000 pesos mensuales.

1000/30 (días del mes)= 33.33 (sueldo diario) x 15 (días de aguinaldo) = 500 pesos.

El resultado es lo que te corresponde por concepto de aguinaldo.

¿Cómo calcular el aguinaldo correspondiente a meses trabajados?

Ejemplo: En caso de que el colaborador ha trabajado 6 meses

500/365 (días del año) = 1.36

1.36x 182.5 (días de 6 meses) = 248.2 pesos

