Bolivia pide a Colombia investigar pruebas que involucran a Evo Morales en audios que incitan al terrorismo

View this post on Instagram

Convocan a nuevas elecciones en Bolivia. . La autoproclamada presidenta del país, Jeanine Áñez, promulgó la ley aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados de su país para establecer un "Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales". Evo Morales no podrá ser candidato. [Imagen:diarioeldeber] [Información tomada de:Twitter-EFE] #MasNoticiasCol #Bolivia #JeanineAñez #LaPaz