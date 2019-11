Mira la sorpresa sexual que encontró al abrir un Santa Claus de chocolate

La Navidad es época de regalos y sorpresas, algunas planificadas y otras como esta son poco probables que sucedan. Un inocente chocolate con la imagen de Santa Claus se ha hecho viral en pocas horas por un curioso error de fábrica.

El joven Jason Greaves, residente de la ciudad de Blackley en Lancashire, Inglatera, se llevó tremenda sorpresa al destapar el ansiado chocolate y es que en el cuerpo de Santa Claus venía un detalle incluido. Una especie de pene aparece dibujada en la parte inferior del dulce.

"Me lo llevé a casa e iba a compartirlo con mi novia (…) Me maté de la risa, para ser honesto", dijo el hombre de 28 años al diario británico The Sun.

Shopper in stitches after finding £1 Tesco chocolate Santa has a willyhttps://t.co/Hu2yruikKb pic.twitter.com/UhmCD25wYU — The Scottish Sun (@ScottishSun) November 26, 2019

Las fiestas navideñas impregnan el ambiente de alegría y diversión, por lo que el joven se pregunta si fue casual e involuntario o que los trabajadores de la fábrica de la marca de chocolate simplemente estaban divirtiéndose.

La empresa que produce esta golosina se tomó el error con humor y dijo a través de un portavoz que este Santa Claus había “revelado demasiado en esta ocasión”. Además, ofreció al joven la opción de devolver el producto que lo hizo famoso en el local más cercano a su domicilio.

Reacciones en las redes por el Santa Claus con pene

Este San Nicolás de chocolate con pene, que costó 1,30 dólares, se ha viralizado en las redes sociales generando graciosos comentarios entre los que destacan: “Dejen de Fantasmear”, “A veces ocurre.. crees que es una cosa y resulta ser otra..” y “Lo compro en un sex shop el pelotudo”.

Otros usuarios ingleses se burlaron de la situación haciendo alusiones sexuales, tales como “Christmas package delivered early?” (¿Paquete de navidad entregado temprano?), “It certainly looks… interesting” (Ciertamente, se ve interesante) y “Santa is definitely on the naughty list this year” (Definitivamente, Santa está en la lista traviesa de este año). Sin duda un evento irrepetiblemente gracioso.