¡Sigue la polémica! Yolanda Andrade engañó a su expareja con Verónica Castro

View this post on Instagram

‪Para ser feliz 🐵: ‬ ‪🙉 No escuches todo lo que dicen.‬ ‪🙈 No creas todo lo que ves (lees).‬ ‪🙊 No digas todo lo que sabes.‬ ‪#PúblicoConocedor #FelizDomingo #MontseYJoe ‬