Austeridad de la 4T recorta los sismógrafos del Cenapred

La austeridad implementada desde el inicio de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ya afectó al Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), pues además de operar con menos recursos –16 millones de pesos menos–, hacen falta en la institución sismógrafos y gravímetros.

Así lo reveló Carlos Gutiérrez, director de investigaciones del Cenapred, quien aseguró, en entrevista con Publimetro, que tras la disminución del presupuesto que pasó de 81 millones de pesos a 65 millones en este año, se tuvieron que optimizar los recursos, incluso mencionó que han recurrido a softwares gratuitos por no poder comprar la licencia.

“Algunos equipos no fue posible (adquirirlos), los estamos presupuestando. Tenemos la necesidad de sismógrafos portátiles y gravímetros, que sirven para ver cambios de tipo de terreno, además de equipo de campo para inspección en laderas. En aquellos casos que no es posible tener software de marca, recurrimos al libre (gratuito), que si bien no tiene todos los atributos, lo adaptamos y sacamos el mayor provecho de éste”, dijo.

Señaló que por falta de investigadores para cubrir todo el territorio nacional, así como el recorte de presupuesto, no se ha realizado trabajo de campo en laderas, lo cual es fundamental porque se identifican zonas de susceptibilidad y de mayor riesgo, como es el caso de la sierra de Puebla y la zona serrana de Oaxaca y Chiapas.

“Tenemos que ser inventivos e identificar casos de riesgo para generar medidas preventivas; por ejemplo, a través de una infografía o una nota informativa que nosotros hacemos y que enviamos al municipio en donde ocurre el fenómeno”, señaló.

Además aseguró que esto no ha afectado el trabajo dentro del Cenapred, pues a pesar de que hay falta de material se han realizado proyectos analíticos, mapas de riesgos y de vulnerabilidad. “No todo se resuelve con dinero”, puntualizó el investigador.

No ejercen recursos para investigaciones

Este año, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) no ha ejercido recursos de la partida presupuestal destinado para investigaciones, de acuerdo con documentos obtenidos por Publimetro vía Ley General de Transparencia.

En el escrito la dependencia precisa que “no se ejercieron recursos en la partida 33501 Estudios e Investigaciones”, y que sólo este año se realizaron análisis fisicoquímicos de muestras de agua de manantiales cercanos a volcanes activos como el Popocatépetl, Fuego de Colima, Ceboruco, San Martín Tuxtla, Pico de Orizaba, el Chichón y Tacaná.

“Hago de su conocimiento que para los ejercicios fiscales solicitados no se ejercieron recursos en la partida ‘33501 Estudios e Investigaciones’ del clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal”, respondió la dependencia en un escrito a este diario.

Sin embargo, Gutierrez afirma que sí se han realizado estudios en este año en el área de riesgos sísmicos. Asimismo resaltó que colaboran con el Servicio Sismológico Nacional, con el cual hacen análisis de la información que aporta y ésta se comparte al sistema de Protección Civil de estados y municipios.

“Por ley no estamos obligados a reportar o dar acceso a un documento que está en desarrollo. Cuando una investigación ya está terminada se la entregamos, pero no es así si está en etapa de borrador o corrección, pues todavía no es sujeto de darse a conocer vía transparencia.

“Le damos prioridad a los fenómenos de ciclones o inundaciones, pues si bien no son los que producen mayor número de decesos, son los que dejan mayores pérdidas económicas. También se trabaja en los mapas de peligro de volcanes, que son los que ocasionan mayor inquietud social, por lo que se dan a conocer rutas de evacuación y el alcance de afectación”, aseguró Carlos Gutiérrez.

El presupuesto que recibió este año el Cenapred es el más bajo de su historia, pues este 2019 más de 16 millones fueron retirados de la bolsa presupuestal, quedándose únicamente con 65 millones 503 mil 761 pesos para operar, de los cuales, hasta septiembre, sólo se han ejercido más de 40 millones.

Colaboración con el SSN

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) colabora con el Cenapred desde hace casi 20 años. Ambas instituciones hacen un intercambio de datos de estaciones sismológicas, y depende del grado del movimiento telúrico se hace una comunicación directa en tiempo real, con el fin de verificar la información y tener parámetros necesarios.

“Hacemos un intercambio de datos de estaciones sismológicas, pues ellos tienen en diferentes partes, como en Guerrero o en Ciudad de México, y nos envían los monitoreos de sismicidad; en tanto, nosotros mandamos información de nuestra red para que la tengan de primera mano”, indicó Xyoli Pérez Campos, responsable del SSN.

Señaló que el año pasado se reportaron más de 30 mil sismos, mientras que en lo que va de este 2019 ya se registran más de 23 mil, por lo que al día ocurren aproximadamente 60 con magnitudes cercanas a los dos grados.

“Los sismos no se pueden predecir. Nosotros nos dedicamos a determinar la sismicidad que hay en el país, en promedio operamos una red que cuenta con 63 estaciones en el territorio nacional y 28 en el Valle de México”, indicó.