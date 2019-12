Critican fotos de Laura Bozzo por exceso de photoshop y ella revela sus “verdaderos” trucos de belleza

La “abogada de los pobres” vuelve a encender las redes sociales. Laura Bozzo publicó en su cuenta Instagram nuevas fotografías que usuarios consideran exageradamente retocadas.

Varios de sus seguidores hicieron críticas a la polémica presentadora de televisión por abusar del uso del Photoshop en las imágenes compartidas. Las fotografías muestran a una Laura Bozzo notablemente rejuvenecida.

“Me encantaron las fotos de ayer, espero les gusten. Gracias a todo el equipo y sé que el 2020 será el mejor año de mi vida. Después de lo malo viene lo bueno. Bendiciones”, publicó.

La lluvia de comentarios vino de seguidores de su Perú natal, y también de otros países como Nicaragua, México, Ecuador, El Salvador, Colombia y Bolivia. La mayoría elogió su belleza y elegancia. Sin embargo, algunos fueron más allá.

“Qué le pasa a sus labios, se ven raros”. “Las mujeres a cualquier edad somos bellas, sin tanta cirugía y botox”. “Sé tú. Es mucho truco en las fotos. Lleva con dignidad tu edad, eres bonita. Así escondes los años bien vividos”, dijeron.

Laura Bozzo revela sus “trucos”

“Señorita Laura yo te amo. Pero, ¿era necesario ese Photoshop salvaje?”, fue otro de los comentarios recibidos en la cuenta. Laura Bozzo contestó: “Ni tanto. Pero, obvio, son fotos profesionales… Aunque para mí el maquillaje es el secreto, sumado a una buena piel”.

Laura Bozzo no se detuvo en atribuir a sus hábitos y no al Photoshop el verdadero secreto de su belleza y juventud. Por eso respondió: “Siempre me hago plasma y me pongo hilos rusos que tensan la cara de manera natural. Además uso colágeno y ácido yeurónico máximo cada seis meses”.

La creadora del programa Laura en América, en otra publicación en Instagram, dijo: “Adoro el maquillaje y el peinado”, para acompañar otra imagen presumiblemente retocada.

Los comentarios no se hicieron esperar: “Me parece que hay Photoshop y filtros y no maquillaje”. “Seamos realistas. No diga: adoro el Maquillaje. Mejor diga: adoro el Photoshop”, soltaron dos de sus seguidoras.

Una usuaria, más expresiva, le respondió: “Ayyy no Laura, caíste en lo que tanto criticabas. Ya bájale a las mentiras diciendo que es el maquillaje. Mamita, tú y yo y todo el mundo sabemos que es Photoshop, después de vieja”.