Patriotismo, el tema navideño en la Casa Blanca

El tema navideño de este año en la Casa Blanca es el patriotismo.

La primera dama Melania Trump anunció el domingo que el tema de este año es “El Espíritu de Estados Unidos”. El tuit en el que hizo el anuncio incluye un video de un minuto sobre las decoraciones navideñas que se develarán el lunes.

El video muestra a la esposa del presidente Donald Trump caminando por las áreas de la Casa Blanca disponibles al público en medio de árboles de Navidad adornados con luces blancas.

“The Spirit of America” is shining in the @WhiteHouse ! I am delighted to share this beautiful exhibit of patriotism for all to see, and excited for everyone to experience the beauty of the #Christmas season! pic.twitter.com/qGxxl9qBrd

Melania Trump aparece rociando nieve artificial a un árbol y ajustando rosas que embellecen una chimenea.

“¡El Espíritu de Estados’ Unidos está brillando en @WhiteHouse!”, dijo la primera dama en el tuit, agregando que está “encantada de compartir esta bella muestra de patriotismo para que todos la disfruten”.

The official White House Christmas Tree serves as the centerpiece of each year's unique Christmas theme!

This year's tree:

🎄 5+ meters tall

🎄 16 years old

🎄 Displayed in the Blue Room pic.twitter.com/tdJoh1Tve0

— The White House (@WhiteHouse) December 1, 2019