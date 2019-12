Los 10 estados con más delitos en México

Edomex, Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Baja California, Puebla, Nuevo León, Chihuahua, Querétaro y Tabasco, son los 10 estados del país con la incidencia delictiva más alta que se registra en los primeros 10 meses del año, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Según la relación que da a conocer mes con mes la Secretaría de Gobernación con información de las fiscalías y procuradurías, hasta el mes de octubre de este año se tenían registrados millón 699 mil 97 de delitos en estas entidades; mientras que éstas concentran 65.4% de los delitos con un millón 112 mil 97 delitos.

Las autoridades detallan que según las carpetas de investigación registradas y contabilizados por considerarse como del fuero común –aquellos de los que se encarga las autoridades locales– el ranking se ubica de la siguiente manera:

Edomex 280,185 CDMX 204,839 Jalisco 134,448 Guanajuato 115,686 Baja California Norte 86,483 Puebla 65,879 Nuevo León 63,389 Chihuahua 61,383 Querétaro 51,228 Tabasco 48,577 San Luis Potosí 43,996 Coahuila 45,868 Hidalgo 42,953 Veracruz 42,441 Quintaba Roo 39,161 Oaxaca 37,942 Michoacán 37,722 Tamaulipas 36,542 Morelos 36,039 Aguascalientes 32,563 Durango 25,537 Guerrero 22,883 Colima 22,274 Chiapas 20,007 Sinaloa 19,567 Baja California Sur 19,189 Zacatecas 19,951 Sonora 18,643 Yucatán 14,096 Nayarit 3,937 Tlaxcala 3,756 Campeche 1,933

Lo anterior cobra relevancia luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que exhibirá a los estados y sus gobernadores que tengan mayores niveles de incidencia delictiva, así como que no asistan a las reuniones para tratar los temas relacionados con la inseguridad.

En la conferencia matutina de este lunes el mandatario dijo que periódicamente dará a conocer el quién es quién en seguridad, pues para reducir la violencia e inseguridad en México, "se necesita el apoyo desde los presidentes municipales hasta la del presidente de la República".

“Ayudan si el gobernador diariamente atiende el asunto; si la policía estatal actúa con profesionalismo; si el fiscal estatal hace bien su trabajo, si no está inmiscuido, porque si está inmiscuido las ordenes de aprehensión se quedan ahí; si el secretario de Seguridad Pública del estado es gente honesta y eficaz; si la Guardia Nacional está presente; si el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal hace su trabajo; ayuda si el presidente se ocupa todos los días del asunto”, manifestó.

Atole con el dedo

Al respecto, José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Publica, consideró que el anuncio del mandatario no es más que "atole con el dedo", pues no va a servir para mejorar la seguridad y frenar la violencia que se padece en algunas entidades del país.

"Si él reuniéndose a diario con su gabinete de seguridad a diario no ha resuelto la seguridad del país no lo ha logrado y no es a través de las reuniones como se va a resolver el asunto", precisó.

En una entrevista con Publimetro dijo para atender de forma correcta el problema se requiere de verdadera voluntad política, abatir la impunidad y enfrentar a la milicia privada de los grupos criminales, ejecutar todas las ordenes de aprensión pendientes de ejecutar, comenzar por ahí serviría para solucionar", dijo.

Además, dijo que hacer cumplir el estado de derecho ayudaría a cumplir con el objetivo y resolver las coas con la legislación vigente que se tiene pero con el lema de que "al que la hace la cumple", ya que actualmente existe una gran impiunidad y los delincuentes saben que no son castigados por cometer cualquier agravio", apuntó.

