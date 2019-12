Trump anuncia restauración de aranceles al acero de Brasil y Argentina

El presidente Donald Trump dijo este lunes que reimplantará inmediatamente los aranceles sobre todas las importaciones de acero y aluminio desde Brasil y Argentina, y reclamó de la Reserva Federal una bajada de los tipos de interés.

"Brasil y Argentina han aplicado una devaluación masiva de sus monedas lo cual no es bueno para nuestros agricultores", indicó el presidente en mensajes en su cuenta Twitter.

"Por lo tanto, efectivo inmediatamente, restauraré los aranceles sobre todas las importaciones de acero y aluminio enviadas a Estados Unidos desde estos países", añadió.

En mayo de 2018, el Gobierno de Argentina anunció que impondría límites a sus exportaciones de aluminio y acero a EU a fin de evitar los aranceles anunciados por Trump.

…..Reserve should likewise act so that countries, of which there are many, no longer take advantage of our strong dollar by further devaluing their currencies. This makes it very hard for our manufactures & farmers to fairly export their goods. Lower Rates & Loosen – Fed!

Pocos días después, el Gobierno de Brasil aceptó un acuerdo de cuotas con EU bajo el cual aceptó un arancel del 10% sobre el aluminio y límites a sus ventas de acero.

Según el presidente "la Reserva federal debería actuar de manera que esos países, de los cuales hay muchos, no sigan sacando ventaja de nuestro dólar fuerte devaluando aún más sus monedas".

Las manipulaciones monetarias, según Trump, "hacen muy difícil que nuestros fabricantes y granjeros puedan exportar sus bienes".

"¡Reserva Federal: bajen los intereses y aflojen (la política monetaria)!, añadió el presidente.

"Los mercados (financieros) de Estados Unidos han subido hasta el 21% desde el anuncio de aranceles el 1 de marzo de 2018", afirmó el presidente. "Y EU está colectando cantidades enormes de dinero (y está dándoselo a nuestros agricultores contra quienes China apuntó (sus aranceles)".

Las monedas de Chile, Colombia y Brasil tocaron mínimos históricos frente al dólar la semana pasada debido a la inestabilidad política, las reformas pendientes, los reclamos populares para alcanzar la equidad social y la creciente incertidumbre por cuenta de la guerra comercial que no da tregua.

Por su parte en Argentina, y pese a la incesante devaluación del último año, el dólar se mantuvo estable.

Después de tres recortes consecutivos, los tipos de interés de referencia de Estados Unidos se encuentran actualmente entre el 1.5% y el 1.75%, y la "mayoría" de los miembros del banco central considera que no se necesitan otros ajustes en el precio del dinero.

U.S. Markets are up as much as 21% since the announcement of Tariffs on 3/1/2018 – and the U.S. is taking in massive amounts of money (and giving some to our farmers, who have been targeted by China)!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019