Cámara Baja encuentra 'pruebas abrumadoras' de la negligencia de Trump

El Comité de Inteligencia de la Cámara Baja de EU publicó este martes el informe sobre su investigación para un juicio político al presidente Donald Trump y concluyó que hay "pruebas abrumadoras" de la negligencia del mandatario en sus presiones a Ucrania y de su obstrucción de la labor del Congreso.

"Las pruebas de la negligencia del presidente son abrumadoras, y también lo son las pruebas de su obstrucción del Congreso", indica el documento.

THE TRUMP-UKRAINE IMPEACHMENT INQUIRY REPORT

Report of the House Permanent Select Committee on Intelligence, Pursuant to H. Res. 660 in Consultation with the House Committee on Oversight and Reform and the House Committee on Foreign Affairshttps://t.co/EVLYVpuLKA

— House Intelligence Committee (@HouseIntel) December 3, 2019