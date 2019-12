Si en dos horas no les escribo por fa, ayuda: Selene Ávila

La periodista de ADN 40, Selene Ávila, denunció en redes sociales que el conductor de un Uber que solicitó se comportaba de forma extraña, por lo que pidió a sus seguidores estar al pendiente de su viaje y si en dos horas no escribía solicitaran ayuda.

“Tuve que tomar un uber, el señor está rarísimo, si en dos horas no les escribo por fa, ayuda”, escribió en Twitter.

Tuve que tomar un uber, el señor está rarisimo, si en dos horas no les escribo por fa, ayuda. pic.twitter.com/WmvAODohBF — Selene Ávila (@SeleneAvilaTV) December 5, 2019

De acuerdo con una captura de pantalla que publicó del conductor, el hombre se llama Gabriel Enrique.

Algunos usuarios le preguntaron que si era en serio su mensaje a lo cual contestó que no se pondría a bromear con una situación así: “Cómo voy a bromear con esto???!! Vengo aterrada, me estaba llevando hacia el centro y yo voy a Lomas de Chapultepec!!! Vamos por Viaducto, en cuanto pueda me bajo de aquí, está raro”.

Cómo voy s bromear con esto???!! Vengo aterrada, ne estaba llevando hacia el centro y yo voy a Lomas de Chapultepec!!! Vamos por viaducto, en cuanto pueda me bajo de aqui, està raro https://t.co/Tfw12wFkbf — Selene Ávila (@SeleneAvilaTV) December 5, 2019

Minutos después, la periodista Lupita Juárez informó que se había logrado contactar con Ávila, quien le dijo que se encontraba bien.

“ Acabo de comunicarme con la periodista @SeleneAvilaTV y ya se encuentra a salvo, logró bajar del vehículo de @Uber_MEX y me informa que se encuentra bien; la @SSP_CDMX ya se comunicó también con ella”.

Esto fue conformado poco después de las 19:00 horas por Selene Ávila, quien dijo que logró bajar del auto y esperar en un lugar seguro a que pasen por ella.