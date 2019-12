Hermano de Karen es acusado de agredir a varias mujeres

El hermano de Karen Espíndola, Eduardo, fue denunciado en redes sociales como agresor de una mujer identificada como Carolina Riveron y de sus amigas; usuarios de redes manifestaron alegría por la aparición con vida de su hermana, pero también hicieron notar los comentarios machistas que compartía en sus redes sociales, esta situación lo orilló a cerrar sus cuentas de Twitter y Facebook.

“Ora si, el hermano de Karen, fue mi agresor hace unos meses y todos me tiran de loca ¿Que esperan, que desaparezca o que me maten para que ahora sí tenga valor mi palabra? Así de chiquito es el mundo”, escribió Carolina.

En julio pasado, la joven subió a sus redes sociales fotografías de sus manos y codo con algunas heridas, las cuales al parecer fueron causadas por Eduardo Espíndola.

“Es muy importante ver con quién se va de fiesta. Ayer un ‘amigo’ de la facultad terminó agrediéndonos verbal y físicamente a mis amigas y a mí”, escribió en ese entonces.

El colectivo FemiMalva compartió algunas capturas de pantalla sobre los comentarios que realizaba Eduardo en sus redes sociales.

Aquí algunos ejemplos:

Daniel Espindola, hermano de Karen también es un agresor. Carolina Riverón lo manifestó y no fue escuchada Ninguna merecía ser agredida No volverán a tener la comodidad de su silencio Nuestro apoyo están con ellas dos Jamás con el agresor #NoMeRepresentan #EsteMachoNoMeRepresenta pic.twitter.com/t11jA8eJ2V

Daniel Espindola, hermano de Karen también ES UN AGRESOR. Carolina Riverón manifestó esto hace tiempo y no fue…

👀 yo no se si de verdad a Karen la raptaron o se fue de fiesta.

Pero de algo estoy seguro, es que su hermano tiene denuncias por agresión. Si el tipo que anoche decía que no se lo desea a nadie. Que cosas no? #TeBuscamosKaren pic.twitter.com/pooiJnX9QQ

