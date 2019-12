Graban a líderes de la OTAN burlándose, aparentemente, de Trump

Aunque los líderes de la OTAN insistieron el miércoles en la unidad al reunirse para una cumbre cerca de Londres, varios de ellos parecían haber sido grabados en una conversación informal en la que parecían charlar sobre el comportamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En una grabación realizada durante un convite el martes por la noche en el Palacio de Buckingham, se veía al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en un corrillo con el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Boris Johnson; el primer ministro de Holanda, Mark Rutte, y la princesa Ana de Inglaterra, hija de la reina Isabel II.

This happens at every NATO summit with Trump. Every G7. Every G20. The US President is mocked by US allies behind his back. pic.twitter.com/FWncEM7jVs

— ian bremmer (@ianbremmer) December 4, 2019