Tiroteo en base naval de Pearl Harbor deja varios heridos

La tarde de este miércoles se registró un tiroteo en la base naval de Pearl Harbor, en Hawaii, según medios locales un atacante disparó en contra de varias personas, la mayoría civiles, después de esto el tirador se quitó la vida.

Debido a esta situación, los accesos a la base fueron cerrados, también se informó que la situación fue controlada.

“Las fuerzas de seguridad respondieron a un tiroteo reportado en el Astillero Naval de Pearl Harbor. El incidente ocurrió aproximadamente a las 2:30 p.m. (hora local). Debido al incidente de los accesos y entradas a la base están cerrados", se detalla en la cuenta Twitter de la instalación militar.

JBPHH security forces have responded to a reported shooting at the Pearl Harbor Naval Shipyard. The incident occurred at approximately 2:30 p.m. Due to the ongoing security incident, access/gates to #JBPHH are closed. We will update when we have further information. pic.twitter.com/6uZulGOUTx

— Joint Base Pearl Harbor-Hickam (@JointBasePHH) December 5, 2019