Donald Trump se salta el protocolo real y el príncipe Carlos le hace un polémico gesto

Cada visita de Donald Trump a Inglaterra está llena de polémica. La reunión por la cumbre de la OTAN dejó varios momentos épicos, entre ellos uno con el príncipe Carlos. Las redes sociales ardieron por un presunto gesto que el hijo de la reina Isabel II le habría hecho en respuesta a su irrespeto al protocolo real.

El Presidente de los Estados Unidos y su esposa, Melania Trump, omitieron la debida reverencia ante la monarca inglesa y esto habría provocado la furia de Carlos.

Por ello, según algunos internautas, el príncipe respondió mostrándole muy sutilmente el dedo del medio, lo que es considerado un gesto grosero en buena parte del mundo.

Video shot inside Buckingham Palace at a NATO reception garnered mass attention on social media after some noted a gesture between the queen and her daughter. https://t.co/Cn3x5Px1Le pic.twitter.com/uvvm2L5oMC

En Twitter especularon que Carlos disimuló su gesto mientras se rascaba la nariz, pero que en realidad mostraba su desprecio por Donald Trump.

Seems #PrinceCharles gave "the finger" to #DonaldTrump 4 good reason at 12/3/19 Royal Reception. #Trump kept Queen Elizabeth et al waiting 4 an hour.

Prince Charles, Americans can't stand #Trump either. We're anxious to be rid of him.@RoyalFamily @KensingtonRoyal @WhiteHouse pic.twitter.com/ScSXZ7A9GK

— Sharon Carbine (@SharonCarbine) December 4, 2019