Me equivoqué en confiar en mi hermana, no en mi esfuerzo: hermano de Karen

Daniel Espíndola, hermano de Karen y quien denunció el redes la supuesta desaparición de su hermana, respondió a los cuestionamientos del video en el que se observa que la mujer se encontraba en un bar en las horas en las que se pensaba que estaba desaparecida.

A través de su cuenta de Twitter, afirmó que se equivocó en confiar en su hermana, perdono en el esfuerzo que hizo para que no fuera la última vez que la viera viva.

“Aún sabiendo que me equivoqué en confiar en mi hermana, pero no me equivoqué en hacer todo mi esfuerzo para que no fuera la última vez que la vería con vida. Tantita empatía”, escribió.

Aún sabiendo que me equivoqué en confiar en mi hermana, pero no me equivoqué en hacer todo mi esfuerzo para que no fuera la última vez que la vería con vida. Tantita empatía. — Espíndola (@DanielEspndola2) December 5, 2019

“Dime tú qué harías si llega un mensaje de tu hermana diciendo que el taxista se ve sospechoso? Dime qué haces? Yo puse toda mi fuerza en encontrarla”, respondió a un usuario que le preguntó su opinión por el video en el bar Kali, en el que se encontraría Karen, ubicado al sur de la Ciudad de México.

Daniel Espíndola también fue cuestionado por las acusaciones de agresiones a una mujer identificada como Carolina Riveron.

“Ora si, el hermano de Karen, fue mi agresor hace unos meses y todos me tiran de loca ¿Que esperan, que desaparezca o que me maten para que ahora sí tenga valor mi palabra? Así de chiquito es el mundo”, escribió Carolina.

En julio pasado, la joven subió a sus redes sociales fotografías de sus manos y codo con algunas heridas, las cuales al parecer fueron causadas por Daniel Espíndola.

El joven también mostró su versión de los hechos, aseguró que las agresiones fueron para tratar de impedir que ella lo atacara y dijo que se disculpó por su error.

