Violencia contra las mujeres no es un chiste: Claudia Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la violencia contra las mujeres no es un chiste, por lo que pidió a la población ser responsable en la denuncia y en las redes sociales para evitar reportes falsos.

Video de Karen no fue filtrado por la Procuraduría, asegura Ernestina Godoy También pidió no criminalizar no hacer campañas en contra de la joven que fue reportada como desaparecida.

Entrevistada tras poner en marcha el poste número 13 mil 694 con conexión Wifi, frente al caso de Karen Espíndola, dijo que no se debe aplicar un castigo social y las redes se tienen que seguir usando para reportar casos de desapariciones, acoso o violencia contra las mujeres.

"Que la ciudadanía participe de manera responsable y es un llamado a todos, ni generar un esquema de castigo social (…) creo que todos nos tenemos que respetar y sobre todo el uso responsable de las redes sociales y este tipo de denuncias", expuso.

Indicó que frente a estos casos se ha desplegado un grupo muy importante en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Procuraduría capitalina que revisan las redes sociales para detectar denuncias.

“Es muy importante que las redes se sigan utilizando y que el gobierno tenga esta revisión de las redes, pero al mismo tiempo me parece que hay que utilizarlas de manera responsable, entonces no me parece tampoco que sea correcto que haya este castigo público que se está haciendo, todos tenemos que ser respetuosos”, insistió.

¿Qué debe pasar con los reportes de mujeres desaparecidas? La desaparición de la chica en la CDMX se atendió tras los reportes de desaparición

Confirmó que en el caso de Karen ella nunca abordó taxi alguno, como lo denunció su hermano en redes sociales, lo que provocó una gran movilización tanto ciudadanía como de la policía que a través de un trabajo de investigación pudo detectar que el celular de la joven se encontraba en otro lugar al reportado.

"Entonces se detectó primero que el teléfono de donde ella manda el mensaje pues no corresponde con la antena de ese lugar y de inmediato se buscaron los videos y tampoco había nada que pudiera mencionarlo, y después lo que ayer (miércoles) salió en los medios de comunicación”, expuso.

Sobre la aplicación del protocolo en el caso de Karen, rechazó calificarlo aunque dijo que las diarias reuniones del gabinete de seguridad, el contacto permanente de los integrantes de este y la revisión de las redes sociales permiten activarlos de inmediato.

"El tema de la violencia hacia las mujeres no es un chiste, no es una broma, ya hemos tenido varios casos en donde lo que ocurrió, lo que dijo alguna mujer en realidad no ocurrió, y no critico a estas mujeres”, expresó.

“Sencillamente me parece que, si queremos entre todos erradicar la violencia de género y en particular desde el gobierno de la ciudad tenemos que ser mucho más responsables con las denuncias que hacemos, que no haya falsedad y que hagamos un uso responsable de las redes sociales”, subrayó.

