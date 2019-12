La lucha contra el cambio climático, en manos de los jóvenes

El año 2019 está por concluir en medio de movimientos en contra del cambio climático, desde las huelgas climáticas lideradas por la activista sueca Greta Thunberg hasta el grupo de 15 jóvenes canadienses quienes demandaron penalmente al gobierno de su país exigiendo un mayor compromiso ecológico.

La demanda fue presentada ante un tribunal federal en Vancouver y se trata de la más reciente acción por jóvenes defensores del clima. La demanda ocurre por el uso del gobierno canadiense de combustibles fósiles, lo cual "pone en peligro" sus derechos como canadienses.

"Nuestros recursos naturales están en riesgo debido al cambio climático. Como persona joven, mis derechos se violan de manera desproporcionada en comparación con las generaciones anteriores", explicó a medios locales Sierra Robinson, de 17 años, representante de los jóvenes demandantes.

