Un niño llevó a sus amiguitos del kínder para su audiencia de adopción

Con unos corazones rojos en sus manos, los compañeros de clase de un niño, de 5 años, lo acompañaron a la última de audiencia de su adopción. El juzgado de Grand Rapids, Michigan, se llenó de las risas y travesuras de los pequeños, quienes fueron testigos de cómo Michael fue entregado formalmente a sus padres.

La tierna escena se vivió con emoción en el tribunal. En medio del acto, la jueza Patricia Gardner preguntó a los amiguitos de Michael qué significaba para ellos. A lo que ellos respondieron: “Amo a Michael” y “Michael es mi mejor amigo”.

Probably the cutest story you will ever see. A kid who’s being adopted invited his ENTIRE kindergarten class to attend his adoption. @wzzm13 pic.twitter.com/tb9WC4tjVO

— James Starks (@_JamesStarks) December 5, 2019