Trump retrasa designación de cárteles mexicanos a petición de AMLO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que, aunque Estados Unidos está listo para designar a los cárteles del narcotrafico mexicanos como "organizaciones terroristas", lo suspenderá a petición del presidente López Obrador.

….will temporarily hold off this designation and step up our joint efforts to deal decisively with these vicious and ever-growing organizations!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2019