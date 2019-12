Uber reportó más 3.000 agresiones sexuales en sus taxis durante 2018

Uber reveló un informe sobre la seguridad de sus operaciones en Estados Unidos, que contabilizan más de 3.000 agresiones sexuales en sus taxis en 2018. El registro incluye 235 violaciones en los 1.300 millones de viajes que realizó la compañía en ese período.

Un reporte de la agencia AP destaca que las víctimas de estos ataques no solo fueron los pasajeros, también se incluye a los conductores.

“Sospecho que mucha gente se sorprenderá de lo raros que son estos incidentes; comprensiblemente, otros pensarán que todavía son demasiado comunes”, escribió Dara Khosrowshahi, CEO de Uber, sobre el informe en su cuenta Twitter

I suspect many people will be surprised at how rare these incidents are; others will understandably think they’re still too common. Some people will appreciate how much we’ve done on safety; others will say we have more work to do. They will all be right. (2/3)

— dara khosrowshahi (@dkhos) December 5, 2019