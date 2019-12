Claudia Sheinbaum rinde informe a un año de gobierno en CDMX

Este 7 de diciembre, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presenta un informe del primer año de Gobierno al frente de la Ciudad de México en el Teatro "Esperanza Iris" en el Centro Histórico.

Sheinbaum señaló que, a un año de su gestión, ha cumplido una buena parte de los compromisos que se planteó, aunque debe trabajar mucho más para entregar mejores cuentas. Puedes seguir la transmisión oficial en Publimetro TV

Estoy contenta con el trabajo, pero obviamente nos falta muchísimo más: Claudia Sheinbaum

Entre los hechos destacados de su gobierno, Sheinbaum enlistó el mejoramiento de espacios públicos, la conectividad a Internet gratuita en éstos como parte de la estrategia de atención a las causas de la delincuencia y para que los jóvenes tengan acceso a la educación, cultura y deporte.

“Hay varios pendientes, evidentemente, (pero) hemos cumplido una buena parte de los compromisos", dijo al insistir que se recibió una ciudad con muchísimos problemas “y no sólo pusimos orden sino logramos varias acciones que nos propusimos”.

Adelantó que este último mes del año y en enero hará una serie de inauguraciones de parques, espacios públicos y otras acciones de conectividad y utilización de la tecnología digital para poder acceder a derechos en la ciudad.

“Es el primer año y tenemos que trabajar todavía mucho más para poder entregar una ciudad en mejores condiciones, nos debemos a la ciudadanía. Yo estoy contenta del trabajo que hemos hecho, pero obviamente nos falta muchísimo más”, sostuvo.

Sobre el tema de seguridad dijo que en este primer año de gobierno se han reducido algunos delitos, pero existe una cifra negra grande en el robo en transporte público y transeúntes.

“Yo no lo vería como suficientes o no, me parece que es un tema que la ciudadanía está demandando, es una exigencia”, respondió a pregunta expresa si lo realizado en el tema de seguridad es suficiente e insistió: “estamos trabajando muy duro para poder entregar todavía mejores cuentas”.

