Hombres, los más defraudados en la CDMX

Al día, 18 personas son víctimas de fraude en sus diversas modalidades en la CDMX, reportó la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

De enero a octubre, cinco mil 565 capitalinos perdieron dinero, casas o coches por este delito, el cual afecta principalmente a los hombres, pues del número total de víctimas, 60% son caballeros.

La PGJ reportó que durante 2019 se han abierto nueve mil 200 carpetas de investigación por el delito de fraude. La zona en donde se cometen más ilícitos de esta naturaleza es en las alcaldías de Cuauhtémoc y Benito Juárez.

Las colonias más peligrosas para ser defraudados son: Doctores, Centro, Del Valle Centro, Polanco, Juárez, Roma Norte, Narvarte, Nápoles y Lomas de Chapultepec.

Durante esta temporada decembrina aumenta el riesgo de sufrir un fraude, de acuerdo al presidente del Consejo Ciudadano de la CDMX, Salvador Guerrero.

Recordó que existen diversas modalidades de fraude, las más comunes son las denominadas: “ganador de premio”, “venta y compra”, La Patrona”, “parientes que vienen de visita”, "persona herida o detenida” y "el enamorado”.

Cuidado si vendes tu coche

El funcionario capitalino precisó que durante noviembre y principalmente en diciembre un fraude muy común es en la compra-venta de autos por internet, ya sea por redes sociales o a través de páginas de comercio electrónico, por lo que, dijo, cualquier transacción por este medio debe ser acompañada de una serie de medidas de seguridad.

Por ejemplo, desconfiar de ofertas en donde el valor de la unidad sea inferior al que marca el Libro Azul, no dar datos personales de manera inmediata, no realizar las transacciones en su domicilio o en lugares riesgosos, no aceptar cheques con leyenda, desconfiar de las transferencias electrónicas en donde aparezca la leyenda “dinero retenido”, y de preferencia no realizar la compra-venta después del jueves.

Comentó que al evitar el fraude en la compra-venta de un automóvil, la víctima también previene la posibilidad de cometer otro fraude. “En la medida en que prevenimos este delito, prevenimos nosotros caer en la tentación de cometer otro delito: ¿cuál es? que como no se puede reportar ante el seguro un fraude, más que cuando fue robado o dañado, y yo ta perdí el vehículo, puedo tener la tentación de decir que me lo robaron cuando en realidad fue fraude, entonces yo estaría cometiendo fraude”.

Utilizan el vehículo para otros delitos

Por ejemplo, María fue defraudada al vender su camioneta en la alcaldía de Tlalpan. Todo parecía en orden al principio: el supuesto comprador le envió comprobantes de domicilio e identificación, se vieron, pactaron la entrega y el pago se realizó a través de una “transacción bancaria exitosa”.

“Como que el dinero estaba retenido y le dije, pero me contestó que no desconfiara y que nos veíamos el lunes en el Sanborns de Tlalpan. Llegó el lunes, él no llegaba y le escribí y ya no me contestó. Después me escribió y me dijo: 'la neta no me llamo ni vivo en donde dicen los papeles, yo ya utilicé tu camioneta para lo que la quería, y si la quieres de vuelta debes darme 20 mil pesos'”, relató.

El Consejo Ciudadano expuso que en esta modalidad de fraude, el 75% de las víctimas son hombres de entre 36 y 50 años.

Alcaldías con más fraudes:

Cuauhtémoc: dos mil 270

Benito Juárez: mil 188

Iztapalapa: 879

Miguel Hidalgo: 783

Coyoacán: 677

Gustavo A. Madero: 655

Álvaro Obregón: 605

Tlalpan: 487

