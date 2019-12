Jennifer López lució nuevamente su icónico vestido verde de Versace para Saturday Night Live

Jennifer López tuvo una presentación de lujo en Saturday Night Live. Durante su participación en el tradicional monologo, la cantante hizo un repaso de todos los logros alcanzado este año y terminó luciendo su famoso vestido verde Versace que tanto reconocimiento le ha brindado en su carrera.

"Primero obtuve lo que todas las chicas del Bronx sueñan: una propuesta de matrimonio por un yanqui (Alex Rodríguez)" dijo la artista de descendencia latina en su recorrido por los eventos que más resaltó, además recordó que formará parte del próximo espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Refiriéndose a su vestido Versace estampado en la jungla, dijo: "Caminé por la pasarela en Milán por primera vez con un vestido que usé hace 20 años".

En febrero de 2000, J.Lo usó por primera vez el elegante vestido verde de Versace para los Grammys. "Era un número escurridizo, impreso en la jungla, con una caída gigantesca debajo del ombligo del usuario. Fue un atuendo tan dramático que en realidad ayudó a inventar Google Images", explican sitios especializados.

JLo did her #SNL monologue in a gorgeous tux and then tore it off to reveal THE DRESS! WE ARE GAGGED AND GOOPED. pic.twitter.com/bJWdglrgin

— Mike T (@majtague) December 8, 2019