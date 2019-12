Trump amenaza a Kim Jong-un si “actúa de manera hostil”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a su homólogo de Corea del Norte, Kim Jong-un, si da pasos “hostiles”.

Esto, luego de que el régimen norcoreano anunció este domingo que ha realizado con éxito "una prueba importante" en unas instalaciones espaciales ligadas a su programa de misiles, pocas horas después de que su embajador en la ONU diera por suspendido el diálogo nuclear.

A través de su cuenta de Twitter, Trump afirmó que Kim Jong-un tiene mucho que perder si insiste en no desnuclearizarse, pues no querrá perder su relación especial con EU.

“Kim Jong Un es demasiado inteligente y tiene mucho que perder, todo en realidad, si actúa de una manera hostil. Firmó un fuerte Acuerdo de Desnuclearización conmigo en Singapur. No quiere anular su relación especial con el Presidente de los Estados Unidos ni interferir con las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre.

"Corea del Norte, bajo el liderazgo de Kim Jong Un, tiene un enorme potencial económico, pero debe desnuclearizarse como se prometió. ¡La OTAN, China, Rusia, Japón y el mundo entero están unidos en este tema!”, escribió.

….with the U.S. Presidential Election in November. North Korea, under the leadership of Kim Jong Un, has tremendous economic potential, but it must denuclearize as promised. NATO, China, Russia, Japan, and the entire world is unified on this issue!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2019