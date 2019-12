Vinculan a proceso a ex secretario de Salud de Jalisco, Jaime Agustín González

El ex secretario de Salud, Jaime Agustín González Álvarez, fue vinculado a proceso por presuntas irregularidades al frente de la dependencia, la cual ocupó al inicio de la administración de Aristóteles Sandoval.

El ex funcionario acudió este lunes a la audiencia de imputación pendiente desde la semana pasada donde el Juez de Control y Oralidad determinó su resguardo domiciliario, por lo que deberá acudir a firmar todos los lunes durante cuatro meses.

Se informó que tres ex colaboradores de González Álvarez también fueron vinculados a proceso. Los imputados por la Fiscalía Anticorrupción además del ex secretario eran José Luis “N”, ex director general de Administración; Luis Daniel “N”, ex director de planeación y Miguel Ángel “N”, ex director de Administración.

Los delitos que les atribuyeron fueron presunto desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades.

Como medidas cautelares el Juez dictó las contempladas en el artículo 155, fracciones I y V, La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe y la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez, respectivamente. Además, serán cuatro meses para concluir la investigación complementaria.

Los imputados por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco son señalados por presuntamente contratar un servicio de asesoría de manera irregular.