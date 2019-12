Demócratas imputan a Trump por abuso de poder y obstrucción al Congreso

Los legisladores demócratas de la Cámara de Representantes desvelaron este martes los dos cargos formales de imputación del juicio político al presidente estadounidense, Donald Trump, abuso de poder y obstrucción al Congreso.

En el primero de ellos, se acusa a Trump de anteponer sus preocupaciones políticas al interés nacional; y el segundo por obstruir los intentos del Congreso de investigación, dijo Jerry Nadler, el presidente del Comité Judicial de la Cámara.

To Impeach a President who has proven through results, including producing perhaps the strongest economy in our country’s history, to have one of the most successful presidencies ever, and most importantly, who has done NOTHING wrong, is sheer Political Madness! #2020Election

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2019