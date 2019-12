46% de las mujeres en la CDMX no trabaja por cuestiones de género

La CDMX no es ajena a las desigualdades sociales entre hombres y mujeres, reveló un informe del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

De acuerdo al estudio “Movilidad Social en la Ciudad de México 2019”, por su condición de género las mujeres tienen menos posibilidades de dejar la pobreza y encontrar un trabajo.

Al dar a conocer los resultados del informe, el director ejecutivo del CEEY, Roberto Vélez, explicó que mientras el 76% de los hombres participan en el mercado laboral, entre las mujeres este porcentaje es de 46% y desciende hasta 38% cuando tiene hijos menores de 6 años. Además, 80 de cada 100 personas excluidas del mercado laboral son mujeres.

De igual forma, sostuvo que si una mujer nació en condiciones de pobreza en la capital del país, tendrá menos posibilidades de escapar de ella que un hombre. Lo anterior porque, según el informe, 41 de cada 100 mujeres que nacen en hogares pobre no logran superar la pobreza, mientras que lo mismo sucede con 36 de cada 100 hombres que provienen de igual condición.

“De la desigualdad que estamos observando en el país, al menos la mitad no es justa. Qué pasa en la Ciudad de México, pues no es la mitad, es el 40% que no es justa. Es decir, este 40% es por desigualdades sobre las cuales las personas no tienen control, no tienen responsabilidad”, sostuvo Roberto Vélez.

En este sentido, la profesora de la Universidad Iberoamericana, Eva Arceo Gómez, comentó que las mujeres siguen participando muy poco en el mercado laboral en la ciudad y en el país, situación que se agrava porque las leyes no protegen a las mujeres que no trabajan y se dedican a su matrimonio o al cuidado de sus hijos.

Por lo anterior, dijo, es importante avanzar en la implementación de un sistema de cuidado que brinde, por ejemplo, espacios seguros y dignos para que las madres puedan dejar a sus hijos y se vayan a trabajar.

Inseguridad en transporte, limita a las mujeres

Otra limitante que tienen las mujeres para entrar al ámbito laboral o académico, es la inseguridad que se vive en el transporte público de la Ciudad de México.

“Muchas de las mujeres que trabajan o no trabajan reportan que la labor de cuidados es un problema, pero también cada vez más mujeres reportan que la cuestión de seguridad es un problema. Por ejemplo, el transporte público de la CDMX no es el más confiable para la seguridad de las mujeres, además del acoso callejero, y esto cada vez determina más sus decisiones respecto a dónde van a estudiar y a dónde van a trabajar. Las mujeres tratan de minimizar el tiempo que pasarán en el transporte público y eso a veces cuesta en la Universidad a la que vas o el trabajo que aceptas”, alertó.

De igual forma, el estudio reveló que en la CDMX el color de piel pesa el doble sobre los logros de vida que en otras regiones. Las personas de tono más oscuro experimentan menor movilidad ascendente y mayor movilidad descendente (pobreza) con respecto a quienes reportan un tono de piel más claro.

La Secretaría del Trabajo de la CDMX precisó que con el objetivo de promover y proteger los derechos laborales con perspectiva de género, de enero a septiembre se han asesorado y canalizado a 134 mujeres trabajadoras que asistieron a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo por haber sido presuntamente víctimas de discriminación, hostigamiento sexual, violencia o acoso laboral, a instituciones competentes para una atención integral.

“Asimismo, se hace difusión de los derechos laborales a través de carteles y medios electrónicos, además de la realización de eventos en la materia, con el fin de contribuir a empoderar a mujeres y hombres mediante el conocimiento de sus derechos humanos laborales”, señaló la dependencia.

Factores que determinan desigualdad de oportunidades en la CDMX:

54% Riqueza del hogar

23% Región de origen

14% Características del barrio donde vive

4% Color de piel

2% sexo

2% padre o madre indígena

