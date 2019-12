Walmart se disculpa por polémico suéter de Santa Claus con cocaína

La reconocida cadena de tiendas Walmart pasó por un momento amargo al tener que ofrecer disculpas por unos polémicos suéteres que vendían en sus establecimientos.

En la página web de Walmart Canadá, se podía observar la venta de un suéter donde aparece un Santa Claus con unas supuestas líneas de cocaína sobre una mesa.

El suéter que se volvió viral decía: "Let it snow" e incluye tres líneas blancas sobre una mesa frente a Santa, y como si eso no fuera suficiente, además tiene en la descripción"La mejor nieve viene directamente desde Sudamérica".

Yall. Look at this description for this Christmas sweater from Walmart pic.twitter.com/lBdmKQ1JoZ — Jason John (@HurrbaSousJohn) December 7, 2019

¿Quién le vendió esos suéteres a Walmart?

Según medios locales, el proveedor de las tiendas de Walmart, es de Canadá pero no han confirmado el origen de esos diseños.

La compañía, de momento, se ha dedicado a eliminar de sus tiendas esa pieza de ropa y ha emitido un comunicado donde expresa que esos suéteres no representan los valores de Walmart.

“Estos suéteres, vendidos por un vendedor externo en Walmart.ca, no representan los valores de Walmart y no tienen lugar en nuestro sitio web. Hemos eliminado estos productos de nuestro mercado. Pedimos disculpas por cualquier delito involuntario que esto pueda haber causado”, expresa la tienda en un comunicado.

Demanda

Colombia demandará a Walmart ante "un estrado judicial" por relacionar al país con la cocaína a través de la oferta y promoción del suéter navideño en la web de la compañía en Canadá, así lo anunció este martes Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

El funcionario colombiano considera que la publicación desde el portal web de Walmart vendiendo el producto, representa una ofensa contra el país.

“Vamos a demandar a Walmart y le vamos a pedir una indemnización (…) Vamos a ver cuántas personas vieron la publicidad de Walmart en ese sentido y esa es la base para hacer un cálculo del daño contra Colombia”, dijo Gómez en entrevista con la local W Radio.