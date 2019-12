Nuevo tiroteo en EEUU: 6 personas mueren tras ataque de pistoleros en Jersey City

Seis personas fallecidas es el saldo de un tiroteo en EEUU, registrado especificamente en Jersey City, donde dos jóvenes son los principales sospechosos de iniciar un ataque armado desde una tienda.

Medios locales informan las víctimas son producto del enfrentamiento entre los criminales con la policía.

Según Fox News, los atacantes serían una pareja de jóvenes quienes se encerraron, desde las 12 del medio día, con armas largas en una tienda y desde ahí disparaban contra cualquier persona que se acercara a ese lugar.

Al escuchar el reporte por radio, la polícia se acercó hacía el lugar, enfrentándose a los atacantes que estaban dentro de la tienda. “Dos sospechosos juveniles, un hombre y una mujer, fueron asesinados a tiros en el enfrentamiento con las autoridades, junto con otras tres personas que estaban dentro de la bodega. Un tercer sospechoso, descrito por la fuente como un hombre vestido de negro, todavía está en libertad”, informó el canal estadounidense.

The #HCPO is confirming that one police officer has been fatally shot today in #JerseyCity. Two add'l officers & one civilian have also been struck by gunfire but they are stable. Avoid the entire area surrounding MLK Blvd & Bayview Ave. More info to follow.

— ProsecutorSuarezHCPO (@HCPOProsecutor) December 10, 2019