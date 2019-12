Nasa revela que Bennu "el asteroide de la muerte" sigue activo

Bennu es el nombre que recibió un asteroide descubierto por Estados Unidos en 1999, y desde ese momento la Nasa mantiene una constante vigilancia y recientemente reveló nuevos detalles de la roca que amenaza al planeta Tierra.

"Los asteroides activos son objetos que tienen órbitas asteroidales típicas, pero muestran algún tipo de actividad similar a la de un cometa, ya sea en forma de coma o cola, o por la expulsión de polvo", explica Javier Licandro, investigador de la misión OSIRIS.

La Nasa indicó que el asteroide posee un terreno accidentado repleto de grandes rocas, contrario a los datos que se tenían donde se creía que su área lisa estaba cubierta de polvo fino.

El terreno accidentado fue en contra de todas nuestras predicciones. Bennu ya nos está sorprendiendo, y nuestro emocionante viaje allí recién comienza”, señaló el investigador principal de OSIRIS-REx en la Universidad de Arizona en Tucson, Dante Lauretta.

En las redes sociales, la misión reveló nuevas imágenes asegurando que se mantiene activo su actividad.

The mission is just days away from announcing the site where we'll snag a sample from asteroid Bennu!

Read more about the anticipation the team is facing as they select a final site: https://t.co/xUAZVuPzxX pic.twitter.com/M7gKXWOEl8

— NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) December 4, 2019