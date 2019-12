Greta Thunberg gana nueva pulseada a Bolsonaro después que la llamó "mocosa"

No le hace ni un poco de gracia. Al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, Greta Thunberg le hace ruido en su gestión. Sus expresiones faciales y verbales para referirse a ella lo delatan. Pero la joven activista sueca sorprende al mundo con su humor e inteligencia.

Esta vez, en una nueva pulseada entre los personajes, Bolsonaro llamó "mocosa" a Greta Thunberg, durante unas declaraciones ofrecidas este martes a la prensa de su país cuando fue abordado por los periodistas en las afueras de su residencia.

La defensora del medio ambiente condenó el asesinato de dos indígenas en la Amazonía brasileña. Esto provocó una reacción de desprecio por parte de la autoridad de Brasil. "Greta ya dijo que los indígenas murieron porque estaban defendiendo la Amazonía", señaló irónicamente.

"Es impresionante que la prensa le dé espacio a una mocosa como ella, una mocosa", sostuvo con un gesto despectivo.

"Los pueblos indígenas están literalmente siendo asesinados por intentar proteger la selva de la deforestación ilegal. Una y otra vez. Es vergonzoso que el mundo permanezca en silencio sobre esto", escribió en Twitter la adolescente de 16 años.

Indigenous people are literally being murdered for trying to protect the forrest from illegal deforestation. Over and over again. It is shameful that the world remains silent about this. https://t.co/u1eLE8t0K4

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 8, 2019