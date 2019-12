Greta Thunberg es la Persona del Año 2019, según Time

La joven sueca, activista ambiental, Greta Thunberg, ha sido nombrada como "Persona del Año" por la reconocida revista Time, que hace un conteo anual de los personajes que marcaron el rumbo del muno.

"Por hacer sonar la alarma sobre la relación depredadora de la humanidad con el único hogar que tenemos … por mostrarnos a todos cómo sería cuando una nueva generación lidere, Greta Thunberg es la Persona del Año 2019 de TIME, escribió Edward Felsenthal, editor en jefe de Time.

"Rara vez ocurre un cambio significativo sin la fuerza galvanizadora de individuos influyentes, y en 2019, la crisis existencial de la Tierra encontró uno en Greta Thunberg", añade Felsenthal. Greta ha "organizado protestas de "Viernes para el Futuro" en toda Europa; exclamó "¡cómo se atreven!" a los líderes más poderosos del mundo en su discurso viral de la ONU y ha liderado a unos 7 millones de huelguistas climáticos en todo el mundo. Thunberg se ha convertido en la voz más importante sobre el mayor problema que enfrenta el planeta, y el avatar de un cambio generacional más amplio en nuestra cultura que está jugando en todas partes, desde los campus de Hong Kong hasta los pasillos del Congreso en Washington".

En la lucha contra el cambio climático "hay esperanza, pero no viene de los gobiernos, ni de las empresas", sino de la sociedad y las personas, que "son las que comienzan a despertar" y a liderar la lucha contra esta emergencia, explicó Greta Thunberg este miércoles ante el plenario de la Cumbre del Clima en Madrid (COP25), que inicia la segunda jornada de negociaciones de alto nivel de esta cita internacional para consensuar medidas contra el cambio climático.

“Well I am telling you there is hope. I have seen it.

But it does not come from governments or corporations.

It comes from the people.”

Here’s a small part from my speech today at the #cop25 in Madrid. pic.twitter.com/Dg8pz969yS

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 11, 2019