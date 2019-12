¿Quién fue Marie Fredriksson de Roxette? Aquí la recordamos con sus 5 mejores éxitos

Este martes 10 de diciembre, nos enteramos de la terrible noticia de la muerte de Marie Fredriksson, reconocida cantante del grupo pop Roxette en los años 90.

Aunque la generación de este milenio no disfrutó sus éxitos, los que vivieron el esplendor de la música en inglés de los 80 y 90 sí pudieron disfrutar de su melodiosa voz.

Esta cantante sueca llegó al grupo Roxette en 1986 ya consolidada como una artista solista pero fue en los 90 cuando sus canciones llegaron a vender más de 80 millones de copias en el mundo.

Los éxitos de Marie Fredriksson con Roxette

Si recuerdas la película “Pretty Woman” sabrás quién fue Marie entonces, pues el tema “It must have been love” (No sé si es amor pero parece) resultó ser la banda sonora de la aclamada cinta protagonizada por Richard Gere y Julia Roberts en 1986.

La letra de la canción fue escrita por el guitarrista de la agrupación y compañero de Marie, Per Gessle. Llegó a convertirse en disco de oro en varios países.

Otro de los grandes éxitos de Roxette fue la canción “Listen to your heart”, incluida en el disco “Look Sharp”. Esta rola también fue grabada en el español por el dueto con el título “Habla el corazón” y forma parte del disco “Baladas en español” de 1996. Esta versión tuvo gran éxito de ventas en países de América.

Considerada como la canción que lanzó al estrellato a la banda, “The Look” llegó a entrar al top 20 de las canciones más escuchadas en 1989. Es interpretada por Marie y Per en dúo.

Llegan los 90 y el boom del canal de música estadounidense MTV. Roxette destacó en los premios entregados por MTV con el Mejor Videoclip por su canción “Joyride” pues contó con el apoyo masivo de sus fans.

Si bien lograron posicionar en las listas de música más escuchadas varios de sus temas, “Dangerous” se mantuvo por dos semanas seguidas en el segundo lugar de lista Billboard Hot 100. Per fue el que se inspiró para escribir la letra de la canción.

Son estos los éxitos que harán que la cantante sea recordada por siglos como una de las mejores y más irreverentes artistas en la música pop-rock de los 90.