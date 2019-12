Niño cae por la ventana de un tercer piso y sobrevive

En Argentina celebran la vida de un niño de 5 años quien sobrevivió a la caída de un tercer piso, luego de lanzarse accidentalmente por la ventana del hotel donde estaba.

El pequeño estaba solo en la habitación y al ver la ventana abierta decidió asomarse hasta caerse sobre una vereda del edificio donde estaba.

Tras varias operaciones, el niño se encuentra fuera de peligro milagrosamente.

Versión de la niñera

La mujer reconoció que dejó solo al niño mientras buscaba el almuerzo junto a una amiga, al mismo tiempo reiteró que el menor es hiperactivo y que no era la primera vez que hacía una "travesura que le pudiera costar la vida".

"No habrán sido ni 10 minutos. Él es muy travieso y eso lo sabe su mamá, no hace caso. Le hicieron dos operaciones y gracias a Dios está bien", contó a medios locales."Salimos a retirar la comida y lo dejamos adentro porque es terrible. Lo tenía conmigo desde el viernes porque su mamá trabaja", agregó a medios locales.

"Como estamos siempre encerrados, decidimos venir a visitar a una amiga. Salí a buscar el almuerzo y cuando volví estaba caído en la vereda", señaló.

¿Cómo pudo sobrevivir?

Los bomberos presentes durante el lamentable accidente señalaron que la criatura se salvó porque su caída desde la terraza fue amortiguada por un alero.

"Él se quería quedar a ver tele. Cerramos con llave y nos fuimos. No sé cómo hizo para salir de esa ventana. No es la primera vez que me hace cosas así. Un día se me quiso tirar del taxi, abrió la puerta. Tiene muy mal comportamiento", narró la niñera de apellido Brisa.